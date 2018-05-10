Android P ile telefonlarda yeni dönem başlıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
10.05.2018 - 06:36, Son Güncelleme:

Android P ile telefonlarda yeni dönem başlıyor!

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Android P ile telefonlarda yeni dönem başlıyor!

Android P'nin kullanım şeklinizi tahmin eden yeni işlevleri Actions ve Slices, hayatınızı işte böyle kolaylaştırmayı amaçlıyor!

Android'in bir sonraki sürümü, "Actions" ve "Slices" adlı iki yeni uygulama tahmin işleviyle gelecek. Bu işlevler, size kullanabileceğiniz uygulamayı önermekten öteye gidecek. Google I/O'da sahnede gösterilen Actions, uygulama çekmecesinde ilk satırın altında örneğin bir çağrı yapma düğmesi ve Strava uygulaması için "egzersize başla" düğmesi olarak görünecek. Google, Actions'ın kullanım geçmişini ve düzenini temel alacağını söylüyor. Örneğin koşuya çıktığınız saatler veya genellikle trende haber okuduğunuz göz önünde bulundurulacak ve düğmeler, bunlara göre gösterilecek.

Android P ile telefonlarda yeni dönem başlıyor

Actions, cihaza bağladığınız aksesuarları da hesaba katacak. Örneğin kulaklıkları bağladığınızda Google, sevdiğiniz Spotify çalma listelerinden önerilerde bulunabilecek. Google, Actions'ın Google Asistan, Google Arama, Play Store ve akıllı metin seçimlerinde görüneceğini söylüyor. Yani Actions, işletim sistemi çapında görünecek ve bizlere yardımcı olacak.

Android P ile telefonlarda yeni dönem başlıyor

Actions, biraz daha büyük bir arayüz öğesi olan Slice içinde de görünebilecek. Bu "etkileşimli araçlar" ilk başta sadece Google Arama içerisinde kullanılacak. Örneğin "Uber" yazdığınızda sadece araç bulma kısayolları değil, eviniz ve iş yeriniz arasında seyahat düzenleme kısayolları da görünecek. Bu örnekte mesafe, ücret ve tahmini varış süresi gibi bilgiler de görülebilecek. Bu özel işlev için geliştiricilerin yeni Slices API'sını kullanmaları gerekecek.

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