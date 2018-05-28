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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.05.2018 - 06:32, Son Güncelleme:

Android P ile telefonlarda neler değişiyor?

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Android P ile telefonlarda neler değişiyor?

Google, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Android P'yi tanıttı. Android P ile birlikte gelecek pek çok yeni özellik var elbette; peki öne çıkan hangileri dersiniz?

Yapay zeka destekli geliştirmelerin yanı sıra arttırılmış pil ömrü ve tamamen yeni bir kullanım deneyimine sahip olan Android P, Google'ın şimdiye kadar sunduğu en akıllı Android olacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra yeni Android ile beraber güvenlik önlemleri de ciddi ölçüde arttırılmış durumda.

Teknoloji firmaları ve hizmetlerinin kullanıcı verilerini topladıkları ve kullandıkları yöntemler, geçtiğimiz aylar içerisinde olabilecek en kötü şekillerde öne çıktı ve Google, bu problemi Android P ile çözmeyi planlıyor.

Yeni sürüm, Android'in uygulamaların arka planda çalışmalarını nasıl takip ettiğini ve kullanıcılar hakkında toplayabildikleri verileri büyük ölçüde değiştiriyor. Android P, ilk defa uygulamaların çalışmazken kullanıcılar hakkında bilgi toplamalarını - bulundukları konumlar ve ağ durumu gibi - ve kamera veya mikrofona erişimlerini durduruyor. Bu kurallar, kullanıcıların uygulamaya ilk yükleme sırasında izin verdikleri durumlarda bile geçerliliğini koruyor.

Android P ile telefonlarda neler değişiyor

Ayrıca Google, bu toplanan bilgileri kullanmak isteyen uygulamaların, veri toplamakta olduklarını bildirim çubuğunda göstermelerini zorunlu kılıyor. Bunun dışında Android cihazlardan toplanan ve Google Cloud'a gönderilen verilerin şifrelenme biçimi de değiştiriliyor.

Şu ana kadar Google tarafından şifrelenen veriler, firma tarafından erişilebilecek bir şekilde saklanıyordu. Ancak Android P ile beraber şifreleme daha fazla güvenlik ile geliştirilecek; bunun yanı sıra tüm uygulamalarda varsayılan olarak HTTPS şifreli bağlantılar kullanılacak.

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