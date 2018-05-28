Android P ile telefonlarda neler değişiyor?

Yapay zeka destekli geliştirmelerin yanı sıra arttırılmış pil ömrü ve tamamen yeni bir kullanım deneyimine sahip olan Android P, Google'ın şimdiye kadar sunduğu en akıllı Android olacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra yeni Android ile beraber güvenlik önlemleri de ciddi ölçüde arttırılmış durumda.

Teknoloji firmaları ve hizmetlerinin kullanıcı verilerini topladıkları ve kullandıkları yöntemler, geçtiğimiz aylar içerisinde olabilecek en kötü şekillerde öne çıktı ve Google, bu problemi Android P ile çözmeyi planlıyor.

Yeni sürüm, Android'in uygulamaların arka planda çalışmalarını nasıl takip ettiğini ve kullanıcılar hakkında toplayabildikleri verileri büyük ölçüde değiştiriyor. Android P, ilk defa uygulamaların çalışmazken kullanıcılar hakkında bilgi toplamalarını - bulundukları konumlar ve ağ durumu gibi - ve kamera veya mikrofona erişimlerini durduruyor. Bu kurallar, kullanıcıların uygulamaya ilk yükleme sırasında izin verdikleri durumlarda bile geçerliliğini koruyor.





Ayrıca Google, bu toplanan bilgileri kullanmak isteyen uygulamaların, veri toplamakta olduklarını bildirim çubuğunda göstermelerini zorunlu kılıyor. Bunun dışında Android cihazlardan toplanan ve Google Cloud'a gönderilen verilerin şifrelenme biçimi de değiştiriliyor.

Şu ana kadar Google tarafından şifrelenen veriler, firma tarafından erişilebilecek bir şekilde saklanıyordu. Ancak Android P ile beraber şifreleme daha fazla güvenlik ile geliştirilecek; bunun yanı sıra tüm uygulamalarda varsayılan olarak HTTPS şifreli bağlantılar kullanılacak.



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