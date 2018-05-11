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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.05.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Android P ile birlikte gelen 5 bomba yenilik

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Android P ile birlikte gelen 5 bomba yenilik

Bu sene yayınlanacak olan Android P, Oreo'ya kıyasla çok önemli yeniliklerle geliyor. Bu yeniliklere görsel bazı değişiklikler de dahil. İşte Android P ile birlikte telefonları baştan sona değiştirecek o önemli özellikler...

Actions... Google I/O 2018'de en çok konuşulan sözcüklerden biri olan Actions, size çeşitli kısayollar sunarak belirli görevleri daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bu kısayollar, Android P'li telefonunuzu bir süre kullandıktan sonra uygulama çekmecesinde, önerilen uygulamaların yanında görüntüleniyor. Size özel olan bu kısayollar, örneğin sizi Spotify'da son çaldığınız şarkı listesine veya Instagram'da fotoğraf yollamaya ulaştırıyor.

Android P ile birlikte gelen 5 bomba yenilik

Yeni Ses Denetimleri

Ses düğmeleri, artık varsayılan olarak medya sesini değiştiriyor. Yani ses düğmesine bastığınızda varsayılan olarak çağrı veya alarm sesi değişmiyor. Ses seviyesini ayarlamanıza izin veren arayüz, donanımsal düğmelerin bulunduğu yere yaklaşırken titreşim, sessiz mod ve normal ses modu arasında ses çubuğunun üzerindeki düğmeye basarak geçiş yapabiliyorsunuz.

Android P ile birlikte gelen 5 bomba yenilik

Google, etkinlikte telefonun ekranı kapalıyken nasıl titreşim moduna geçebileceğimizi de gösterdi. Bunun için güç düğmesini ve ses açma düğmesini kısaca basılı tutmanız yeterli. Bunu yaptığınızda ayarın değişiğini doğrulayan dair kısa bir titreşim hissediyorsunuz.

Yeni Home Düğmesi

Android bu tür bir değişim geçireli çok uzun süre oldu. iPhone X'in giriş düğmesini andıran yeni giriş düğmesini yukarı sürükleyerek açık uygulamaları ve önerilen birkaç uygulamayı görebiliyorsunuz. Bir kez daha yukarı sürüklerseniz eski uygulama çekmecesi açılıyor. Actions bölümünde bahsettiğimiz üzere burada da bazı yenilikler var.

Android P ile birlikte gelen 5 bomba yenilik

Giriş ekranındaysanız, home düğmesini sağa doğru sürükleyerek açık uygulamalar arasında kolayca dolaşabiliyorsunuz.

Daha Akıllı Çoklu Görev İşlevi

Android P, uygulama geçiş ekranında görünen pencerelerden de metin kopyalamanıza izin veriyor. Çoklu görevi farklı amaçlar için kullanıyoruz - bazılarımız çoklu görevi metin kopyalayıp yapıştırmak için kullanıyor. Uygulamaya tam olarak geçiş yapmadan metin kopyalayabilmek, sizi birkaç adımdan kurtarıyor ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Android P ile birlikte gelen 5 bomba yenilik

Telefonu Daha Az Kullanacaksınız

Kulağınıza başta inandırıcı gelmeyebilir, ancak Google'ın Android P'deki temel fikri, telefonunuzla aranıza biraz mesafe koymak. Bu amaçla geliştirilen Dashboard, Android P'nin ileriki bir sürümünde ortaya çıkacak.

Android P ile birlikte gelen 5 bomba yenilik

Dashboard, hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi gösterirken, belirleyeceğiniz süreyi aştığınızda uyarı almanızı sağlıyor. İşlevin amacı canınızı sıkmak değil - Google, dijital hayatınızı dengede tutmanız için size yardımcı olmaya çalışıyor.

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