Android P güncellemesi alacak Samsung telefonlar
Google, bu ayın başlarında Google I/O 2018 konferansında Android 9.0 P’yi tanıttı. Peki yeni güncelleme hangi Samsung telefonlara geliyor?
Samsung’a olan yakınlığı ile bilinen Sammobile, hangi Samsung telefonların Android P’yi alacağını, hangilerinin ise almayacağını listeledi. Yapılan listelerin bir kesinliği henüz bulunmuyor, ancak beklentiler Samsung cihazlarının yeni güncellemeyi alması için gerekli sıralamanın bu şekilde olacağını söylüyor.
Android 9.0 P alması beklenen Samsung cihazlar
Galaxy S9 (güncelleme alacak ilk Samsung cihazı)
Galaxy S9+ (güncelleme alacak ilk Samsung cihazı)
Galaxy S8
Galaxy S8+
Galaxy Note 8
Galaxy A8 (2018)
Galaxy A6 (2018)
Galaxy A6+ (2018)
Galaxy J6
Galaxy Tab S3
Android 9.0 P Almaması Beklenen Samsung cihazları
Galaxy S7 (geçtiğimiz senelerin amiral gemi sınıfında yer alan cihazı zaten 2 büyük güncelleme aldı)
Galaxy S7 Edge
Galaxy A5 (2017)
Galaxy A3 (2017)
Galaxy J7 (2017)
Galaxy J5 (2017)
Galaxy Xcover 4
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