Android P geliyor! Telefonlarda ne değişecek?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
08.05.2018 - 08:21, Son Güncelleme:

Android P geliyor! Telefonlarda ne değişecek?

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Android P geliyor! Telefonlarda ne değişecek?

Android P ve fazlası: Google'ın bugün başlayan geliştirici konferansında hangi yenilikler ortaya çıkacak?

Google'ın yıllık geliştirici konferansı 8 Mayıs Salı günü, yani bugün başlıyor. Google I/O etkinliği, Google'ın farklı platformları için yazılım geliştirien programcıları desteklemeyi amaçlasa da, burada tanıtılan yenilikler Android, Chrome OS, Wear OS gibi Google'ın ürünlerini kullanan herkesi ilgilendiriyor.

Android P

Android belirli bir olgunluğa ulaştığı için güncellemeler, çok büyük değişikliklere değil, mevcut işlevleri iyileştirmeye odaklanıyor. Önizleme sürümü Mart başından beri Pixel cihazlarına sunulan Android P, "Material Design 2" adlı tasarım yenilikleriyle gelebilir. Gmail, Google Tasks gibi uygulamaları son zamanlarda kullandıysanız, bu tasarım değişikleri hakkında bir fikriniz var demektir.

Android P geliyor Telefonlarda ne değişecek

iPhone X'ten ödünç alınan sürükleme hareketleri sayesinde Android P'de kullanım alanında önemli değişiklikler görebiliriz. Henüz detaylarını bilmediğimiz Slices API ise geliştiricilere başka uygulamalardan küçük araçlar gösterme olanağı tanıyabilir.

Yeni Bir Android TV Cihazı

Bir süredir konuşulan bir cihaz, muhtemelen yeni bir Android TV cihazı olacak ve Chromecast'lerin yanındaki yerini alacak.

Android Things

Google'ın filizlenme aşamasındaki IoT (nesnelerin interneti) platformu, Google I/O'da kendisine adanan sekiz oturumda çok daha net bir biçimde ortaya çıkacak. Google'ın Android Things'in ilk sürümünü yayınlaması bile mümkün.

Android Automotive

İlk olarak Google I/O 2017'de gösterilen Android Automotive, sadece müzik, harita ve mesajlaşmayı yönetmekle kalmayan, otomobilinizle daha derinden bütünleşen, kendi başına çalışabilen bir işletim sistemi.

Android P geliyor Telefonlarda ne değişecek

Wear OS'tan Yeni Bilgiler

Google I/O takviminde görünen "Wear OS'ta Neler Yeni" adlı oturum, Google'ın bu konuda bir şeyler söyleyeceğinin kesin olduğunu gösteriyor. Wear OS'un şu anki Android P geliştirici önizleme sürümü, koyu tema, yeni pil tasarrufu işlevleri gibi yeniliklerle geliyordu. Ancak asıl heyecan verici yeniliklerle etkinlikte tanışacağız.

Google Photos ve Google Lens'teki Yenilikler

Google şu sıralar makine öğrenimine büyük önem veriyor. Google Photos ve Google Lens ise firmanın bu alandaki çalışmalarını gösterdiği popüler vitrinler. Etkinlikte Google Photos'un 2017'de gösterilen ancak yayınlanmayan nesne kaldırma işleviyle ilgili bir haber duymayı umuyoruz.

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