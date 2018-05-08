Android P geliyor! Telefonlarda ne değişecek?
Android P ve fazlası: Google'ın bugün başlayan geliştirici konferansında hangi yenilikler ortaya çıkacak?
Google'ın yıllık geliştirici konferansı 8 Mayıs Salı günü, yani bugün başlıyor. Google I/O etkinliği, Google'ın farklı platformları için yazılım geliştirien programcıları desteklemeyi amaçlasa da, burada tanıtılan yenilikler Android, Chrome OS, Wear OS gibi Google'ın ürünlerini kullanan herkesi ilgilendiriyor.
Android P
Android belirli bir olgunluğa ulaştığı için güncellemeler, çok büyük değişikliklere değil, mevcut işlevleri iyileştirmeye odaklanıyor. Önizleme sürümü Mart başından beri Pixel cihazlarına sunulan Android P, "Material Design 2" adlı tasarım yenilikleriyle gelebilir. Gmail, Google Tasks gibi uygulamaları son zamanlarda kullandıysanız, bu tasarım değişikleri hakkında bir fikriniz var demektir.
iPhone X'ten ödünç alınan sürükleme hareketleri sayesinde Android P'de kullanım alanında önemli değişiklikler görebiliriz. Henüz detaylarını bilmediğimiz Slices API ise geliştiricilere başka uygulamalardan küçük araçlar gösterme olanağı tanıyabilir.
Yeni Bir Android TV Cihazı
Bir süredir konuşulan bir cihaz, muhtemelen yeni bir Android TV cihazı olacak ve Chromecast'lerin yanındaki yerini alacak.
Android Things
Google'ın filizlenme aşamasındaki IoT (nesnelerin interneti) platformu, Google I/O'da kendisine adanan sekiz oturumda çok daha net bir biçimde ortaya çıkacak. Google'ın Android Things'in ilk sürümünü yayınlaması bile mümkün.
Android Automotive
İlk olarak Google I/O 2017'de gösterilen Android Automotive, sadece müzik, harita ve mesajlaşmayı yönetmekle kalmayan, otomobilinizle daha derinden bütünleşen, kendi başına çalışabilen bir işletim sistemi.
Wear OS'tan Yeni Bilgiler
Google I/O takviminde görünen "Wear OS'ta Neler Yeni" adlı oturum, Google'ın bu konuda bir şeyler söyleyeceğinin kesin olduğunu gösteriyor. Wear OS'un şu anki Android P geliştirici önizleme sürümü, koyu tema, yeni pil tasarrufu işlevleri gibi yeniliklerle geliyordu. Ancak asıl heyecan verici yeniliklerle etkinlikte tanışacağız.
Google Photos ve Google Lens'teki Yenilikler
Google şu sıralar makine öğrenimine büyük önem veriyor. Google Photos ve Google Lens ise firmanın bu alandaki çalışmalarını gösterdiği popüler vitrinler. Etkinlikte Google Photos'un 2017'de gösterilen ancak yayınlanmayan nesne kaldırma işleviyle ilgili bir haber duymayı umuyoruz.
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