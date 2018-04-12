Android Oreo Nokia 3 için yayınlandı!
HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, geçtiğimiz yıl Android platformuna giriş yapmıştı. Şimdi de Nokia 3 modeli için Android 8.0 Oreo aktif oldu.
Türkiye'de 700 ila 800 TL arası değişen fiyatlarla satışta olan ve sektörde giriş seviyesi bir cihaz olarak yer alan Nokia 3 için Android 8.0 Oreo sunuldu. 5 inç büyüklüğünde olan ve 2 GB RAM'den beslenen Nokia 3'e gelen güncellemeyle beraber Nisan ayı Android güvenlik güncellemeleri de yayınlandı.
Performans ve pil gücünde yapılan iyileştirmelerle Nokia 3'leri canlandıracak olan Android Oreo ile birlikte yeni API'lar da geldi. Ayrıca, Nokia 3'teki mevcut menü tasarımı da yenilendi. Yeni güncellemeyi kurmak isteyen Nokia 3 kullanıcılarının ise önce "Ayarlar" bölümüne gitmeleri gerekiyor. Ardından "Telefon Hakkında" seçeneğini takip etmeleri ve oradan da "Sistem Güncellemesi" bölümünü seçmeleri gerekiyor. Son olarak, kullanıcılar, "Güncellemeleri Kontrol Et" seçeneğinden Android 8.0 Oreo'yu Nokia 3 cihazlarına kurabilirler.
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