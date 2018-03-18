Android Oreo Huawei P10'lara resmen geldi! İndirin...

Huawei'in geçtiğimiz yıl amiral gemi modelleri olan P10 ve P10 Plus'ın Android 8.0 Oreo dağıtımına Filipinler'den başlandı. Şirket, güncellemenin ciddi bir sorunu olup olmadığını test etmek için dağıtımın Filipinler'den başlandığını söylüyor. Güncelleme dair notlar ve güncellemenin boyutu hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Yayınlanan yeni güncelleme ile P10 ve P10 Plus kullanıcılarına, galeriden silinen fotoğrafların 30 gün bekletilmesi özelliği sunuluyor. Ayarlar menüsünün de yenilendiği güncelleme ile kullanıcılar, gelen Picture-in-Picture özelliği sayesinde bir şey üzerine çalışırken bir yandan da küçük bir pencere aracılığıyla video izleyebilecek. Ayrıca, yeni sürümle birlikte gelişmiş pil detayları, yeni emojiler ve bildirim erteleme özelliği de sunulmuş durumda. Son olarak P10 ve P10 Plus kullanıcılarının, bu sürümü edinmek istediklerinde ise ilerleyen günlerde, Ayarlar ve Sistem Güncellemesi bölümüne gitmeleri gerekiyor.