Android kullanan kurum sayısı güvenlik endişeleriyle artıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahip olabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid kullanan kurum sayısı güvenlik endişeleriyle artıyor
GeriTeknoloji Android kullanan kurum sayısı güvenlik endişeleriyle artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
21.02.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Android kullanan kurum sayısı güvenlik endişeleriyle artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Android kullanan kurum sayısı güvenlik endişeleriyle artıyor

Panasonic Business'ın gerçekleştirdiği son araştırmaya göre el terminallerinde Android kullanan kurum sayısı artıyor, ancak güvenlik konusu hala endişeye sebep oluyor. Mobil telefonlar dışında kurumların tablet ve el terminallerinin ortalama yüzde 72'sinde Android işletim sistemi yer alıyor. Cihaz satın alan kurumların yüzde 60'ı Android'i kurumlarına entegre ettiklerini belirtirken, gelecek 3 yılda Android'li cihaz sayısında artış bekleniyor.

Android'in diğer işletim sistemlerine kıyasla sunduğu 3 avantaj sorulduğunda sıralamayı yüzde 59'un cevabı olan esneklik, yüzde 58'in cevabı olan güvenlik ve yüzde 52'nin cevabı olan uygun maliyet oluşturuyor.
 
Güvenlik endişeleri

Kurumlar, yılda ortalama 4 defa daha fazla güvenlik yaması yapmaları gerektiğini belirtiyor. Güvenlik yamalarını hizmete alma yöntemi ise firmadan firmaya farklılık gösteriyor. Kurumların yüzde 66'sı güvenlik yamalarını BT departmanından, yüzde 38'i Mobil Cihaz Yönetim (MDM) çözümü olarak, yüzde 30'u da ekipman üreticilerinin internetten gönderdiği yazılım güncellemeleri olarak alırken, yüzde 23'ü yamayı kullanıcılarına yaptırıyor. Yüzde 22 BT destek şirketiyle, yüzde 16 da satıcılarıyla gerçekleştiriyor.

Güncelleme beklentileri
Kurumlar şu anda her cihazdaki Android işletim sistemlerini yılda ortalama 5 kere güncelliyor. Aynı zamanda cihaz sağlayıcılarının cihazın ömrünün bitiminden 3 yıl sonrasına kadar Android işletim sistemini desteklemesini istiyor.
 
Her Android cihazı aynı değil

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer, gerçekleştirdikleri araştırmayla ilgili şunları söyledi: “Android mobil cihazlarının kurumsal dünyada yarattığı etki artmaya devam ederken BT departmanlarının bu cihazları nasıl verimli bir şekilde yöneteceği ve koruma altına alacağı ise hala belirsizliğini koruyor.  Kurumların her Android mobil cihazının aynı olmadığını bilmesi önemli. Kurumların sağlayıcılarının sunduğu yönetim ve güvenlik özelliklerini ve Android mimarlığı deneyimini yakından incelemesi gerekiyor. En yeni internet üzerinden yapılan güncellemeler ve yönetim konsolları sayesinde doğru yönetim ve güvenlik özelliklerine sahip doğru cihazı seçen BT departmanları, güncellemeleri otomatikleştirerek önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu yapabiliyor.”
 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?