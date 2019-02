Android kullanan kurum sayısı güvenlik endişeleriyle artıyor

Android'in diğer işletim sistemlerine kıyasla sunduğu 3 avantaj sorulduğunda sıralamayı yüzde 59'un cevabı olan esneklik, yüzde 58'in cevabı olan güvenlik ve yüzde 52'nin cevabı olan uygun maliyet oluşturuyor.



Güvenlik endişeleri



Kurumlar, yılda ortalama 4 defa daha fazla güvenlik yaması yapmaları gerektiğini belirtiyor. Güvenlik yamalarını hizmete alma yöntemi ise firmadan firmaya farklılık gösteriyor. Kurumların yüzde 66'sı güvenlik yamalarını BT departmanından, yüzde 38'i Mobil Cihaz Yönetim (MDM) çözümü olarak, yüzde 30'u da ekipman üreticilerinin internetten gönderdiği yazılım güncellemeleri olarak alırken, yüzde 23'ü yamayı kullanıcılarına yaptırıyor. Yüzde 22 BT destek şirketiyle, yüzde 16 da satıcılarıyla gerçekleştiriyor.



Güncelleme beklentileri

Kurumlar şu anda her cihazdaki Android işletim sistemlerini yılda ortalama 5 kere güncelliyor. Aynı zamanda cihaz sağlayıcılarının cihazın ömrünün bitiminden 3 yıl sonrasına kadar Android işletim sistemini desteklemesini istiyor.



Her Android cihazı aynı değil



Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer, gerçekleştirdikleri araştırmayla ilgili şunları söyledi: “Android mobil cihazlarının kurumsal dünyada yarattığı etki artmaya devam ederken BT departmanlarının bu cihazları nasıl verimli bir şekilde yöneteceği ve koruma altına alacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Kurumların her Android mobil cihazının aynı olmadığını bilmesi önemli. Kurumların sağlayıcılarının sunduğu yönetim ve güvenlik özelliklerini ve Android mimarlığı deneyimini yakından incelemesi gerekiyor. En yeni internet üzerinden yapılan güncellemeler ve yönetim konsolları sayesinde doğru yönetim ve güvenlik özelliklerine sahip doğru cihazı seçen BT departmanları, güncellemeleri otomatikleştirerek önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu yapabiliyor.”