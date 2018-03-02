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    Android için One Drive'a güncelleme: Yeni neler var?

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde Android 8.0 Oreo işletim sistemine uyum sağlayan OneDrive 5.2'yi yayınlayan Microsoft, şimndi de Android kullanıcıları için OneDrive 5.4 sürümünü yayınladı. Peki yeni neler var?

    Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte OneDrive kullanıcıları, saklama alanında yer verdikleri fotoğraflar üzerinde yapılan kırpmalar ve döndürmeler ile beraber filtreleri de kullanabilecek. Ek olarak, yeni eklenen kaydırma çubuğu ile eski fotoğraflara daha kolay bir şekilde ulaşabilecek olan kullanıcılar, yeni güncellemeyle birlikte, Google'ın ve Yandex'in kullanıcılarına sunduğu, fotoğrafları otomatik olarak bulut depolamaya yükleme işlemine de sahipler.

    Android için One Drivea güncelleme: Yeni neler var

    Kullanıcılara bu güncellemeyle gelen yeni tarayıcı özellikleri sayesinde de, fiziksel dökümanlar daha hızlı ve daha kolay bir şekilde dijital ortama aktarılabilecek. Microsoft'un bu özellikleri dahil ettiği OneDrive 5.4 sürümüne kullanıcılar, Google Play Store'dan ulaşabilirler. 

    Etiketler: microsoft , one drive , android , güncelleme
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