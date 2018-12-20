Android Go yüklü Xiaomi Redmi Go geliyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Android Go'lu ilk telefonuyla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda Xiaomi'nin sessiz sedasız üzerinde çalıştığı yeni telefonu Xiaomi Redmi Go...
Xiaomi'den Android Go işletim sistemi altında çalışan yeni bir telefon geliyor; ismi de Xiaomi Redmi Go olacak. Xiaomi Redmi Go olarak adlandırılan telefon, Singapur’un IMDA, ABD’nin FCC ve Rusya’nın EEC kuruluşları tarafından M1903C3GG model numarası ile onaylandı.
Çift SIM kart girişine sahip olan telefon, Android 9 Pie Go Edition işletim sistemi ile çalışacak. Bunların yanı sıra Wi-Fi 2.4 GHz ve Bluetooth 4.2 bağlantı teknolojilerini destekleyecek olan Redmi Go, 1 GB RAM‘e ev sahipliği yapıyor.
Cihazın ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil.
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