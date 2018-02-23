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    Android Go telefonlar ne zaman tanıtılıyor?

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 08:43 | Son Güncelleme:

    Android Go, geçtiğimiz yıl Nisan ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde duyurulmuştu. 512 MB gibi düşük RAM’e sahip Android telefonlar için optimize edilen işletim sistemi ile giriş seviyesi cihazlarda Android O deneyimi sunulacak.

    Google, Go sürümü ile çalışan ilk telefonların 2018 yılında tanıtılacağını ve Play Store’da birkaç Go uygulamasının piyasaya sürülmesine rağmen çıkacak olan cihazlarla birlikte uygulamaların sayısınında artacağını açıklamıştı.

    Google’ın yayınladığı yeni blog yazısı aracılığıyla Go ile çalışan akıllı telefonlar konusunda müjdeli haberi verdi. Zira, geliştirilen ilk cihazlar önümüzdeki hafta Barselona’da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresinde duyurulacak.

    Bu noktada cihazların fiyatı ve sahip olduğu donanımlar konusunda henüz ortaya çıkan bir sızıntı yok. Ancak, bazı kaynaklar tanıtılacak olan cihazlar arasında fiyatı 100 dolardan düşük olan ürünlerin yer alacağını iddia ediyor.

    shiftdelete'in haberine göre ülkemizde de General Mobile’ın, Android One projesini yürütmesine benzer şekilde Google, bu telefonların üretilmesi için birçok farklı akıllı telefon üreticisi ile ortak bir çalışma yürütüyor.

    Etiketler: android , telefon , android go
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