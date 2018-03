Android Go nedir? Telefonlarda neyi değiştiriyor?

Google, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği I/O konferansında Android Go adını verdiği yeni Android sürümünü tanıtmıştı. Özelleştirilmiş Android 8.0 Oreo yapısını kullanan Android Go işletim sistemi, pahalı olmayan, yani ucuz, bütçe dostu telefonlar için uygun bir platform olmasıyla dikkat çekiyor. Android Go için bir nevi, yazılımlardan da aşina olduğumuz "Lite" takısını ekleyip Android Lite da diyebiliriz aslında.

Android Go, uygun bütçeli akıllı telefonlarda yaygın şekilde karşımıza çıkacak. Bir diğer değişle Google, bu işletim sistemini 1 GB ve daha az RAM kapasitesine sahip akıllı telefonlar için özel olarak geliştirdi. Peki, neden?

Android işletim sistemi, bilindiği üzere RAM canavarı bir platform. Yani akıllı telefonunuzun ne kadar çok RAM'i varsa, Android daha fazla yer kaplıyor. Elbette performans konusunda eskisi kadar sıkıntılı değil belki, fakat yine de Android 8.0 Oreo işletim sistemini 1 GB RAM'li bir akıllı telefonda tam performanslı çalıştırmak pek de olası değil. Bunun için Android Go getirildi. Akıllı telefonda kaynak tüketmeyecek yani RAM yemeyecek olan Android Go, bu sayede ucuz telefonlarda Android deneyimi sunacak.









Android Go işletim sistemi, Mobil Dünya Kongresi'nde akıllı telefonlardaki yüzünü gösterdi. Yeni işletim sistemini kullanan cep telefonu modelleri arasında ZTE, General Mobile, Micromax, Lava, Alcatel ve Nokia gibi markalar bulunuyor. Bunlar arasında Alcatel 1X modeliyle Android Go işletim sistemini bizlere sunarken, Nokia 1 de ona eşlik ediyor.

Hatırlarsanız Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia 1 incelemesi ile Android Go işletim sistemini de mercek altına almıştık. Gmail, Google Asistan, Google Go, Maps Go, YouTube Go ve daha çek uygulamalanın bulunduğu bu ve diğer Android Go'lu telefonları çok yakında piyasada göreceğiz. Şimdilik bunun için beklemek zorundayız.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BILL GATES'İN EN BÜYÜK 10 HATASI