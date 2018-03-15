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    Android telefonlara root nasıl atılır?

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Bazı uygulamalara erişmek isteyen Android kullanıcıları, isterlerse cihazlarına root atabilir. Peki, Android cihazlarda root nasıl atılır?

    Android cihazlarında root işlemini gerçekleştirmek isteyenler, bunu kolay bir yoldan halledebilirler. Nasıl mı?

    - Öncelikle, Kingo Root adlı programı bilgisayarınıza indirin. 

    - Root atmak istediğiniz telefonda, USB hata ayıklama modunu açın. Eğer geliştirici değilseniz,USB hata ayıklama modunu açamazsınız. Bunun için, önce ayarlar bölümünden geliştirici seçeneklerine gidin. Orada yer alan Build numarasının üstüne birkaç kez dokunun. Geliştirici moduna, bu işlemle geçiş yapabilirsiniz. Sonrasında, USB hata ayıklama modunu açabilirsiniz. 

    - Ardından cihazınızı, bir USB bağlantı kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. 

    Android telefonlara root nasıl atılır

    - İndirdiğiniz programı açtığınızda karşınıza çıkan bölümden "Root" bölümüne tıklayın. "Root" bölümüne tıkladıktan sonra root işlemi başlayacaktır. Bu işlem, cihazınıza göre 2 ila 5 dakika arası sürebilir. 

    Yalnız, root attığınız telefonun garanti kapsamından çıktığını unutmayın!

    Etiketler: android , root , telefon
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