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    Android cihazlarda E-Posta kurulumu

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    Android işletim sistemine sahip olan kullanıcılar, kendi E-Posta'larını kurabilirler. Peki, Android cihazlrda E-Posta nasıl kurulur? İşte detaylar...

    Android işletim sistemine sahipsiniz, ve E-Posta hesabı kurmak istiyorsunuz. Nasıl mı?

    - Öncelikle hesabı kurabileceğiniz bir mail uygulaması bulmalısınız. Bulduktan sonra da uygulamayı açın. 

    Android cihazlarda E-Posta kurulumu

    - Uygulamayı açtığınızda, sizden mail adresi bölümünü ve parola bölümünü doldurmanız istenecek. Bu alanları doldurun. 

    - Bu alanları doldurduktan sonra "Manuel Kurulum" butonuna dokunun. 

    Android cihazlarda E-Posta kurulumu

    - Sonrasında size, ne tür bir hesap istediğinize dair bir soru yöneltilecek. Burada size sunulan üç seçenekten biri olan POP3'ü seçin. 

    - Bu işlemi de hallettikten sonra sizden Güvenlik Tipi, Bağlantı Noktası ve POP3 sunucusu istenecek. Burada yapmanız gereken ise Güvenlik Tipi'ne "Hiçbiri", Bağlantı Noktası'na "110" demek ve POP3 sunucusu bölümüne ise mail.xxx.com yazmanız gerek. xxx ile gösterdiğimiz yer, sizin kendi mail adresiniz olmalı. 

    Android cihazlarda E-Posta kurulumu

    - Son olarak "İleri" deyin. Buraya kadar hallettikleriniz,gelen sunucu bağlantılarıydı. Sırada, giden sunucu bağlantıları var...

    Android cihazlarda E-Posta kurulumu

    - İleri dedikten sonra karşınıza giden sunucu ayarları çıkacak.

    - Burada da SMTP sunucusu bölümüne POP3 sunucusu bölümüne ne yazdıysanız, aynısını yazın. 

    - Sonrasında, Güvenli Tipi bölümüne, yine "Hiçbiri" deyin. Bağlantı Noktası bölümüne bu sefer, "587" yazın. 

    - Sonrasında "İleri" deyin ve işlemi bitirin. 

    Etiketler: android , mail , oluşturma
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