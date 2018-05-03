Android cihazlara saldıran ZooPark’in şimdiki hedefi Ortadogu

Sektör içinde rutin olarak gerçekleştirilen tehdit verisi paylaşımlarından birinde, Kaspersky Lab araştırmacıları bilinmeyen bir Android zararlı yazılımı keşfetti. İlk bakışta ciddi bir tehdit gibi görünmeyen zararlı yazılım, teknik açıdan son derece basit bir siber casusluk aracı olarak tanımlandı. Ancak dosyanın adı araştırmacıların dikkatini çekti: Referendum Kurdistan.apk. Araştırmacılar daha detaylı bir inceleme yapmaya karar verdi ve bir noktada aynı uygulamanın çok daha güncel ve gelişmiş bir sürümünü buldu.

Zararlı uygulamaların bazıları Ortadoğu’nun belirli bölgelerinde popüler olan haber ve siyaset içerikli sitelerden dağıtılıyor. Bu uygulamalar, Ortadoğu ülkelerinde tanınan ‘TelegramGroups’ ve ‘Alnaharegypt’ gibi yasal uygulamaların adlarını kullanıp kendisini gizliyor. Zararlı yazılım başarılı bir şekilde hedef cihaza bulaştıktan sonra saldırganlar şunları yapabiliyor:

Bilgi sızdırma:

Kişiler

Hesap verileri

Çağrı listeleri ve görüşmelerin sesli kayıtları

Cihazın SD kartında saklanan resimler

GPS konum bilgisi

SMS mesajları

Yüklenen uygulamaların detayları, tarayıcı verileri

Basılan tuşların kaydı ve pano verileri

Vb.



Arka kapı işlevleri:

Gizlice SMS göndermek

Gizlice arama yapmak

Shell komutları çalıştırmak

Ek bir zararlı işlev sayesinde ise Telegram, WhatsApp IMO gibi anlık mesajlaşma uygulamaları, web tarayıcı (Chrome) ve bazı diğer uygulamalar da hedef alınabiliyor. Saldırıya uğrayan uygulamaların dahili veri tabanları zararlı yazılım tarafından çalınabiliyor. Örneğin tarayıcı söz konusu olduğunda, diğer websitelerine giriş için kullanılan kayıtlı kimlik bilgileri saldırı sonunda ele geçirilebiliyor.

Yapılan incelemelerin sonunda, saldırıların arkasındaki kişilerin; Mısır, Ürdün, Fas, Lübnan ve İran’daki kullanıcıların peşinde olduğu anlaşıldı. Saldırganların kurbanları tuzağa düşürüp zararlı yazılımı kurmalarını sağlamak için kullandığı haber başlıklarına bakıldığında ise ZooPark’ın olası hedefleri arasında Kürt destekçiler ve Umman’daki Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı üyelerinin olduğu düşünülüyor.

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Alexey Firsh, “Her geçen gün daha çok insan, ana veya bazen tek iletişim aracı olarak mobil cihazlarını kullanıyor. Bu da ülkelerin desteklediği grupların dikkatini çekiyor. Bu gruplar, mobil kullanıcıları takip etmeye yetecek araçlar geliştiriyor. Ortadoğu ülkelerindeki hedefleri gizlice izleyen ZooPark APT bunların bir örneği fakat tek örneğin bu olmadığına da eminiz.” dedi.