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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Android cihazlara saldıran ZooPark’in şimdiki hedefi Ortadogu

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Android cihazlara saldıran ZooPark’in şimdiki hedefi Ortadogu

Kaspersky Lab araştırmacıları, ZooPark adlı gelişmiş bir siber casusluk saldırısını keşfetti. ZooPark son birkaç yılda başta İran olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinde Android kullanıcılarını hedef alıyordu. Saldırılarda kurbanlara erişmek için yasal websiteleri kullanılıyor. Bir ülke tarafından desteklendiği düşünülen saldırılar bölgedeki siyasi kurumlara ve diğer hedeflere yönelik gerçekleştiriliyor.

Sektör içinde rutin olarak gerçekleştirilen tehdit verisi paylaşımlarından birinde, Kaspersky Lab araştırmacıları bilinmeyen bir Android zararlı yazılımı keşfetti. İlk bakışta ciddi bir tehdit gibi görünmeyen zararlı yazılım, teknik açıdan son derece basit bir siber casusluk aracı olarak tanımlandı. Ancak dosyanın adı araştırmacıların dikkatini çekti: Referendum Kurdistan.apk. Araştırmacılar daha detaylı bir inceleme yapmaya karar verdi ve bir noktada aynı uygulamanın çok daha güncel ve gelişmiş bir sürümünü buldu. 

Zararlı uygulamaların bazıları Ortadoğu’nun belirli bölgelerinde popüler olan haber ve siyaset içerikli sitelerden dağıtılıyor. Bu uygulamalar, Ortadoğu ülkelerinde tanınan ‘TelegramGroups’ ve ‘Alnaharegypt’ gibi yasal uygulamaların adlarını kullanıp kendisini gizliyor. Zararlı yazılım başarılı bir şekilde hedef cihaza bulaştıktan sonra saldırganlar şunları yapabiliyor: 

Bilgi sızdırma:

Kişiler
Hesap verileri
Çağrı listeleri ve görüşmelerin sesli kayıtları
Cihazın SD kartında saklanan resimler
GPS konum bilgisi
SMS mesajları
Yüklenen uygulamaların detayları, tarayıcı verileri
Basılan tuşların kaydı ve pano verileri
Vb.

Arka kapı işlevleri:

Gizlice SMS göndermek
Gizlice arama yapmak
Shell komutları çalıştırmak
Ek bir zararlı işlev sayesinde ise Telegram, WhatsApp IMO gibi anlık mesajlaşma uygulamaları, web tarayıcı (Chrome) ve bazı diğer uygulamalar da hedef alınabiliyor. Saldırıya uğrayan uygulamaların dahili veri tabanları zararlı yazılım tarafından çalınabiliyor. Örneğin tarayıcı söz konusu olduğunda, diğer websitelerine giriş için kullanılan kayıtlı kimlik bilgileri saldırı sonunda ele geçirilebiliyor. 

Yapılan incelemelerin sonunda, saldırıların arkasındaki kişilerin; Mısır, Ürdün, Fas, Lübnan ve İran’daki kullanıcıların peşinde olduğu anlaşıldı. Saldırganların kurbanları tuzağa düşürüp zararlı yazılımı kurmalarını sağlamak için kullandığı haber başlıklarına bakıldığında ise ZooPark’ın olası hedefleri arasında Kürt destekçiler ve Umman’daki Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı üyelerinin olduğu düşünülüyor. 

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Alexey Firsh, “Her geçen gün daha çok insan, ana veya bazen tek iletişim aracı olarak mobil cihazlarını kullanıyor. Bu da ülkelerin desteklediği grupların dikkatini çekiyor. Bu gruplar, mobil kullanıcıları takip etmeye yetecek araçlar geliştiriyor. Ortadoğu ülkelerindeki hedefleri gizlice izleyen ZooPark APT bunların bir örneği fakat tek örneğin bu olmadığına da eminiz.” dedi.

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