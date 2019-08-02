Android Auto için dev güncelleme yayında! Neler değişiyor?
Google'ın araçlara yönelik geliştirdiği Android Auto için yepyeni bir güncelleme yayınlandı. Kademeli olarak sürücülere dağıtılan güncelleme ile birlikte bakın hangi yeni özelliklerle karşılaşacaksınız?
Apple CarPlay'in karşısında Google'ın en büyük kozu olan Android Auto, büyük bir güncelleme aldı. Kullanıcılara ulaştırılmaya başlanan güncelleme ile birlikte ilk dikkat çeken nokta ise 5 yıl aradan sonra arayüzün büyük ölçüde değişmesi oldu. Koyu renk modu, yeni tasarımın en dikkat çekici unsuru olarak öne çıkıyor. Google, bir yandan da Android Auto’nun akıllı telefon uygulamasının fişini çekmeye hazırlanıyor.
Yeni sürümde sol tarafta bir Home tuşu, sağ kısımda bildirim ve ses komut tuşu ile orta alt kısımda da o anki fonksiyona göre belirli kontroller yer alıyor. Ayrıca müzik dinleme gibi uygulamalarda orta kısım size navigasyonun durumunu gösteriyor. Home tuşu ise kullanıcıya bir kısayol ekranı açıyor ve sık kullanılan uygulamalar otomatik olarak en yukarıya yerleşiyor.
Zil ikonu bildirimleri ekrana getirirken mikrofon tuşu da Google Assistant hizmetini başlatıyor. Ayrıca Telefonlardaki Android Auto uygulamasının görevlerini mevcut Google Asistan uygulaması üstlenecek. Uygulamaya bunun için özel bir arayüz eklenecek. Söz konusu arayüz, “Google Asistan Sürüş Modu” adını taşıyacak.
Kullanıcılar bu yeni modu sadece telefona “Haydi sürelim” diyerek aktif hâle getirebilecek. Hâlihazırda Google Asistan’a bu komut verildiğinde Google Haritalar uygulaması açılıyor veya bir web araması gerçekleştiriliyor.
Eğer aracınız Android Auto uyumlu değilse Google Assistant size özel bir sürüş modu açacak.
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