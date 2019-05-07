Android Auto güncellendi: İşte yeni gelen özellikler
Google i/o etkinliği bugün başlıyor ve 9 Mayıs'a kadar sürecek. Şirket, son bir yıl içindeki çalışmalarını bu etkinlikte dünyayla paylaşacak; diğer yandan etkinliğin hemen öncesinde şirket sürpriz bir kararla Android Auto için önemli bir güncelleme yaptı. İşte Android Auto'nun yeni yüzü...
Google i/o için sadece sayılı saatler kaldı. Ancak hemen öncesinde Google, Android Auto'nun tasarımında önemli bir değişikliğe gitti. Son güncelleme ile birlikte uzun zamandır beklenen Gece Modu, Android Auto'ya dahil edildi. Diğer yandan Android Auto’nun alt kısmına yerleştirdiği gezinti çubuğu sayesinde daha bir bir arayüz sundu. Uyumlu olan uygulamalar gezinme çubuğunun yerini alabiliyor.
Gelelim Android Auto'nun tasarım bazında uğradığı değişikliklere... Google Asistan'a ulaşmak artık hiç olmadığı kadar kolay; bunun için tek tuşa basmanız yeterli. Yeni gezinti çubuğunun sağladığı bu kolaylık bir yana, ortada bulunan ana ekran tuşunun da yeri değişti ve sol kısma kaydı.
Bildirim merkezinde de bir dizi değişiklik yapıldı. Bu sayede bildirim merkezi daha işlevsel ve kullanışlı bir hale geldi.
Google'ın i/o etkinliğiyle birlikte şirketin diğer yeni çözümlerini de duyurması bekleniyor.
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