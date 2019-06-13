Android 9 Pie güncellemesi alan Nokia telefonlar
Eski günlerine dönmeye çalışan ve yeni akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nokia, cihazlarını olabildiğince en yeni Android sürümüyle donatmak istiyor. Peki hangi Nokia telefon modelleri Android Pie güncellemesini aldı?
Android 9 Pie güncellemesi alan telefonların listesi paylaşıldı. Nokia, pek çok cihazını yeni güncellemeye taşırken, bazı telefonlar kapsam dışında bırakıldı. Nokia 7 Plus modeliyle birlikte başlayan Android Pie güncelleme listesinde bakın başka hangi telefonlar göze çarpıyor?
Nokia 6.1 – Ekim 2018
Nokia 6.1 Plus – Ekim 2018
Nokia 7.1 – Kasım 2018
Nokia 8 – Aralık 2018
Nokia 5.1 Plus – Aralık 2018
Nokia 8 Sirocco – Ocak 2019
Nokia 5 – Ocak 2019
Nokia 6 – Şubat 2019
Nokia 2.1 – Şubat 2019
Nokia 3.1 Plus – Şubat 2019
Nokia 3.1 – Mart 2019
Nokia 5.1 – Mart 2019
Nokia 3 – Haziran 2019
Listeden de anlaşılacağı üzere Nokia pek çok telefonu vaktinde Android Pie güncellemesine taşımış durumda.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle