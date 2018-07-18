Android 8.1 güncellemesinde büyük güvenlik açığı
Android 8.1 güncellemesinin oldukça geç gelmesi nedeniyle Xiaomi Mi A1 kullanıcıları büyük tepki göstermişti. Güncelleme nihayet geldi; ancak telefona güncelleme gelmiş olsa da şimdi de kullanıcılar oluşan SMS sorunu ve güvenlik açığı ile uğraşıyor.
Android One platformunda bulunan Xiaomi Mi A1 kullanıcıları güncellemeyi yaptıktan sonra SMS‘lerinin silinmesi ile şok yaşarken, SafetyNet sisteminde oluşan sorun nedeniyle cihaz tehditlere karşı savunmasız hale geldi. Bu sorunlar üzerine Xiaomi Mi A1 için yapılan Android 8.1 güncellemesi yeniden yayınlandı. Belirtilen sorunların giderildiği yeni güncelleme 467 MB boyuta sahip. Eğer cihazınızı ilk kez Android 8.1'e güncelleyecekseniz son haliyle beraber toplam 1.1 GB'lık güncelleme indirmeniz gerekecek.
SMS sorununu ortadan kaldıran yeni güncelleme ayrıca Temmuz ayı güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Bununla beraber daha iyi performans için cihazın optimize edildiği de belirtiliyor.
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