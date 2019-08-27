Android 10 yüklü Samsung Galaxy S10 Plus ilk kez görüntülendi
Samsung'un bu yılın başlarında duyurduğu ve ilgi gören telefonlarından Galaxy S10 Plus, bu kez Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android 10 yüklü olarak görüntülendi. Android 10'a dair fikir veren bu görüntüler, milyonlarca telefonun çok yakında nasıl bir işletim sistemini kullanacağını gözler önüne seriyor.
Google, geçtiğimiz günlerde isim değişikliği yaparak şekerleme isimlerini artık Android sürümlerini belirtmek üzere kullanmayacağını duyurmuştu. Android 10 ile başlayan yolculuk bundan sonra Android 11, 12 şeklinde devam edecek. Google'ın bu kararı almasında en önemli etken ise şekerleme isimlerinin kafa karıştırması ve kullanıcıların sürümler arasındaki farkı tam olarak anlayamaması. Bir yandan bu gelişmeler olurken, diğer yandan ise Android 10 ilk kez bir telefonda görüntülendi. Samsung'un Şubat ayında ilk kez görücüye çıkardığı Galaxy S10 Plus model telefonunda yüklü olarak görünen Android 10 ile birlikte Samsung'un arayüzü One UI 2.0 sürümü de bulunuyor.
Yayınlanan videoda Android 10'un yeni hareket tabanlı sistemini görebiliyoruz. Örneğin ekranın altından yukarıya doğru sürükleyerek giriş ekranına dönebiliyor, sol veya sağdan içeri sürükleyerek geri dönebiliyor, aşağıdan yukarı sürükleyip basılı tutarak çoklu görev menüsünü görebiliyorsunuz. Samsung'un kendi gezinti hareketlerinden vazgeçip, Google'ın işlevlerine uyum sağladığı gözleniyor. Bununla birlikte hareket menülerindeki bazı öğeler, henüz güncellenmemiş gibi görünüyor.
Ancak One UI arayüzünde kayda değer bir değişiklik göze çarpmıyor.
İlgili videoyu aşağıdaki YouTube bağlantısından izleyebilirsiniz.
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