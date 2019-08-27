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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.08.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Android 10 yüklü Samsung Galaxy S10 Plus ilk kez görüntülendi

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Android 10 yüklü Samsung Galaxy S10 Plus ilk kez görüntülendi

Samsung'un bu yılın başlarında duyurduğu ve ilgi gören telefonlarından Galaxy S10 Plus, bu kez Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android 10 yüklü olarak görüntülendi. Android 10'a dair fikir veren bu görüntüler, milyonlarca telefonun çok yakında nasıl bir işletim sistemini kullanacağını gözler önüne seriyor.

Google, geçtiğimiz günlerde isim değişikliği yaparak şekerleme isimlerini artık Android sürümlerini belirtmek üzere kullanmayacağını duyurmuştu. Android 10 ile başlayan yolculuk bundan sonra Android 11, 12 şeklinde devam edecek. Google'ın bu kararı almasında en önemli etken ise şekerleme isimlerinin kafa karıştırması ve kullanıcıların sürümler arasındaki farkı tam olarak anlayamaması. Bir yandan bu gelişmeler olurken, diğer yandan ise Android 10 ilk kez bir telefonda görüntülendi. Samsung'un Şubat ayında ilk kez görücüye çıkardığı Galaxy S10 Plus model telefonunda yüklü olarak görünen Android 10 ile birlikte Samsung'un arayüzü One UI 2.0 sürümü de bulunuyor. 

Yayınlanan videoda Android 10'un yeni hareket tabanlı sistemini görebiliyoruz. Örneğin ekranın altından yukarıya doğru sürükleyerek giriş ekranına dönebiliyor, sol veya sağdan içeri sürükleyerek geri dönebiliyor, aşağıdan yukarı sürükleyip basılı tutarak çoklu görev menüsünü görebiliyorsunuz. Samsung'un kendi gezinti hareketlerinden vazgeçip, Google'ın işlevlerine uyum sağladığı gözleniyor. Bununla birlikte hareket menülerindeki bazı öğeler, henüz güncellenmemiş gibi görünüyor.

Android 10 yüklü Samsung Galaxy S10 Plus ilk kez görüntülendi

Ancak One UI arayüzünde kayda değer bir değişiklik göze çarpmıyor. 

İlgili videoyu aşağıdaki YouTube bağlantısından izleyebilirsiniz. 

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