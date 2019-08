Android 10 işletim sistemi alacak telefonlar belli oldu

Android Q resmi adıyla Android 10, birçok konuda önemli iyileştirmeler getiriyor. Halen Android Pie’ı almayan birçok cihaz bulunuyor ancak yine de Android 10 çok yakında geliyor. Son olarak aktif hale gelen Android 10 Beta güncellemesinde beyaz çizgiler sayesinde kullanıcılara hangi yönlere doğru kaydırma hareketleri yapabilecekleri gösterilirken, diğer yandan işletim sisteminde karanlık modu tercih edenler için karanlık açılış animasyonu kullanıma sunulmuş durumda.



Şöyle ki, Android 10'da karanlık mod ya da gece modunu aktif hale getirdiğinizde telefonunuzu yeniden başlatırsanız karanlık bir açılış animasyonu görüyorsunuz. Google, bunu bile düşünmüş!

Peki Android 10 güncellemesini alacak telefonlar hangileri?

Google

– Pixel

– Pixel XL

– Pixel 2

– Pixel 2 XL

– Pixel 3

– Pixel 3 XL

– Pixel 3a

– Pixel 3a XL

ASUS

– Asus Zenfone 5Z

– Asus Zenfone 6

BlackBerry

– BlackBerry Key2

Essential Phone

– Essential Phone

Honor



– Honor 20 Lite

– Honor 20

– Honor 20 Pro





LG

– LG G8

Motorola

– Moto One

– Moto One Power

– Moto One Vision

– Moto G7

– Moto G7 Play

– Moto G7 Power

– Moto X4 Android One

OnePlus

– OnePlus 6

– OnePlus 6T

– OnePlus 7

– OnePlus 7 Pro

Nokia

– Nokia 8.1

– Nokia 9 PureView

– Nokia 8 Sirocco

– Nokia 7.1

– Nokia 6.1

– Nokia 5.1

– Nokia 4.2

– Nokia 3.2

– Nokia 2.2

Samsung

– Galaxy Fold

– Galaxy S10 serisi

– Galaxy S9 serisi

– Galaxy Note 9

– Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)

– Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10

– Galaxy J8+, J8, J6+, J6

– Galaxy M30, M20, M10

– Tab S5e, Tab S4

– Tab A 10.1 (2019)

– Tab A 10.5 (2018)

Redmi

– Redmi K20 Pro – Q4 2019

– Redmi K20 – Q4 2019

– Redmi Note 7 – Q1 2020

– Redmi Note 7 Pro – Q1 2020

Sony

– Sony Xperia XZ3

Xiaomi

– Xiaomi Mi 9 – Q4 2019

– Xiaomi Mi 9 SE – Q4 2019

– Xiaomi Mi 8 – Q4 2019

– Xiaomi Mi 8 Pro – Q4 2019

– Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – Q4 2019

– Xiaomi Mi MIX 2S – Q4 2019

– Xiaomi Mi MIX 3 – Q4 2019

– Xiaomi Mi MIX 3 5G – Q4 2019

– Xiaomi Mi A2

– Xiaomi Mi A2 Lite

– Pocophone F1

Bu kapsamda Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar da belli oldu.

-Huawei P30 Pro

-Huawei P30

-Huawei P30 Lite

-Huawei Mate 20 Pro

-Huawei Mate 20

-Huawei Mate 20X 5G

-Huawei P Smart 2019

-Huawei P Smart + 2019

-Huawei P Smart Z

-Huawei P20 Pro

-Huawei P20

-Huawei Mate 10

-Huawei Mate 10 Pro

-Huawei Mate 10 Porsche Design

-Huawei Mate 20 Lite

-Huawei Mate 20 RS Porsche Design