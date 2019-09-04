Android 10 güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yenilikler
Android 10 güncellemesi, 3 Eylül itibarıyla yayınlandı. Kullanıcılar aşamalı bir şekilde en yeni Android sürümüne geçiş yapacak ve birçok yeni özelliği bir arada görmeye başlayacak. Peki Android 10 ile ne değişecek? Gelen yeni özellikler neler? Hangi telefonlar Android 10 güncellemesini alacak?
Android 10 güncellemesi sessiz sedasız yayınlandı. Uzun süredir beklenen ve aylar önce gerçekleştirilen Google i/o etkinliğinde detayları paylaşılan yeni Android sürümü, artık şekerleme adıyla anılmayacak, sürüm numaralarıyla yoluna devam edecek. Diğer bir deyişle 'Jellybean, KitKat' gibi isimlere Google elveda demiş durumda. Android 10, 11, 12 şeklinde yeni sürümleri göreceğiz. Peki 3 Eylül tarihinde yayınlanan yeni Android güncellemesi ile telefonlara hangi yeni özellikler geliyor?
Android 10’un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.
Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone’lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.
Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android’in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor.
Android 10 ve 5G
Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullabildiği API‘lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API’ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.
Gelelim Live Caption özelliğine... Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevirilebiliyor.
Android 10 güncellemesi hangi telefonlara geliyor?
Android 10 güncellemesinin 3 Eylül'de yayınlanmasıyla geçişi ilk yapan telefonlar Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL oldu. LG ve Xiaomi gibi Android 10 Beta programında bulunan markalara ait telefonlar da ilerleyen günlerde Android 10 güncellemesini alacak. Bu nedenle belirli aralıklarla telefonunuza güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmenizde fayda var.
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