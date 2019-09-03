Android 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)
GeriTeknoloji Android 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.09.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Android 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)

Google'ın en yeni mobil işletim sistemi sürümü Android 10, çok yakında pek çok telefona yüklenecek. Ancak bazı telefonlara ise Android 10'u yükleyebilmek mümkün olmayacak. İşte en yeni Android sürümünü alacak telefonların tam listesi...

Telefon sahiplerinin en büyük telaşı, cihazlarının güncelleme alıp almayacağını bir noktaya kadar bilebilmesi. Amiral bir telefon satın aldıysanız iki yıla kadar Android sürümünün en yenisini cihazınıza yükleyebiliyorsunuz. Ancak daha düşük bütçeli bir telefon aldığınızda bu süre kısalıyor. 

Bir yandan uzun süredir beklenen Android 10, Google'ın en yeni mobil işletim sistemi olma özelliğine sahip. Telefonlarda pek çok değişiklik yapması beklenen ve Google i/o etkinliğinde detayları paylaşılan yeni Android sürümünün hangi telefonlara yükleneceği de belli oldu. Google'dan LG'ye, Samsung'tan Huawei'ye Honor'dan BlackBerry'e kadar işte yeni güncellemeyi alacak telefonlar:

Google

– Pixel
– Pixel XL
– Pixel 2
– Pixel 2 XL
– Pixel 3
– Pixel 3 XL
– Pixel 3a
– Pixel 3a XL

ASUS

– Asus Zenfone 5Z
– Asus Zenfone 6
– Asus ROG Phone 2

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)

BlackBerry

– BlackBerry Key2

Essential Phone

– Essential Phone

Huawei

– Huawei Mate 20 Pro
– Huawei P30 Pro
– Huawei P30
– Huawei P30 lite
– Huawei Mate 20
– Porsche Design Mate 20 RS
– Porsche Design Mate 10
– Huawei Mate 20 X
– Huawei Mate 20 X (5G)
– Huawei P20 Pro
– Huawei P20
– Huawei Mate 10 Pro
– Huawei Mate 10
– Huawei P smart 2019
– Huawei P smart+ 2019
– Huawei P smart Z

Honor

– Honor 20 Lite
– Honor 20
– Honor 20 Pro
– Honor 10
– Honor 8X
– Honor V20
– Honor Magic 2
– Honor Play

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)

HTC

– HTC U12 Plus
– HTC U11 Plus
– HTC U11
– HTC U11 Life

LG

– LG G8
– LG G8 ThinQ
– LG V50 ThinQ
– LG G7 One

Motorola

– Moto Z3
– Moto Z3 Play
– Moto One Vision
– Moto One Action
– Moto One
– Moto One Power
– Moto G7 Plus
– Moto G7
– Moto G7 Power
– Moto G7 Play

OnePlus

– OnePlus 5
– OnePlus 5T
– OnePlus 6
– OnePlus 6T
– OnePlus 7
– OnePlus 7 Pro

Oppo

– Oppo Reno

Nokia

– Nokia 8.1
– Nokia 9 PureView
– Nokia 8 Sirocco
– Nokia 7.1
– Nokia 6.1
– Nokia 5.1
– Nokia 4.2
– Nokia 3.2
– Nokia 2.2

Samsung

– Galaxy Note 10
– Galaxy Note 10 Plus
– Galaxy Fold
– Galaxy S10 serisi
– Galaxy S9 serisi
– Galaxy Note 9
– Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)
– Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10
– Galaxy J8+, J8, J6+, J6
– Galaxy M30, M20, M10
– Tab S5e, Tab S4
– Tab A 10.1 (2019)
– Tab A 10.5 (2018)

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)

Redmi

– Redmi K20 Pro
– Redmi K20
– Redmi Note 7
– Redmi Note 7 Pro

Sony

– Sony Xperia 1
– Sony Xperia 10
– Sony Xperia XZ3
– Sony Xperia XZ2
– Sony Xperia XZ2 Compact
– Sony Xperia XZ2 Premium

Xiaomi

– Xiaomi Mi 9
– Xiaomi Mi 9 SE
– Xiaomi Mi 8
– Xiaomi Mi 8 Pro
– Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
– Xiaomi Mi MIX 2S
– Xiaomi Mi MIX 3
– Xiaomi Mi MIX 3 5G
– Xiaomi Mi A2
– Xiaomi Mi A2 Lite
– Pocophone F1

Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?