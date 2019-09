Android 10 güncellemesi alacak telefonlar (En güncel liste)

Telefon sahiplerinin en büyük telaşı, cihazlarının güncelleme alıp almayacağını bir noktaya kadar bilebilmesi. Amiral bir telefon satın aldıysanız iki yıla kadar Android sürümünün en yenisini cihazınıza yükleyebiliyorsunuz. Ancak daha düşük bütçeli bir telefon aldığınızda bu süre kısalıyor.



Bir yandan uzun süredir beklenen Android 10, Google'ın en yeni mobil işletim sistemi olma özelliğine sahip. Telefonlarda pek çok değişiklik yapması beklenen ve Google i/o etkinliğinde detayları paylaşılan yeni Android sürümünün hangi telefonlara yükleneceği de belli oldu. Google'dan LG'ye, Samsung'tan Huawei'ye Honor'dan BlackBerry'e kadar işte yeni güncellemeyi alacak telefonlar:

Google

– Pixel

– Pixel XL

– Pixel 2

– Pixel 2 XL

– Pixel 3

– Pixel 3 XL

– Pixel 3a

– Pixel 3a XL

ASUS

– Asus Zenfone 5Z

– Asus Zenfone 6

– Asus ROG Phone 2





BlackBerry

– BlackBerry Key2

Essential Phone

– Essential Phone

Huawei

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei P30 Pro

– Huawei P30

– Huawei P30 lite

– Huawei Mate 20

– Porsche Design Mate 20 RS

– Porsche Design Mate 10

– Huawei Mate 20 X

– Huawei Mate 20 X (5G)

– Huawei P20 Pro

– Huawei P20

– Huawei Mate 10 Pro

– Huawei Mate 10

– Huawei P smart 2019

– Huawei P smart+ 2019

– Huawei P smart Z

Honor

– Honor 20 Lite

– Honor 20

– Honor 20 Pro

– Honor 10

– Honor 8X

– Honor V20

– Honor Magic 2

– Honor Play





HTC

– HTC U12 Plus

– HTC U11 Plus

– HTC U11

– HTC U11 Life

LG

– LG G8

– LG G8 ThinQ

– LG V50 ThinQ

– LG G7 One

Motorola

– Moto Z3

– Moto Z3 Play

– Moto One Vision

– Moto One Action

– Moto One

– Moto One Power

– Moto G7 Plus

– Moto G7

– Moto G7 Power

– Moto G7 Play

OnePlus

– OnePlus 5

– OnePlus 5T

– OnePlus 6

– OnePlus 6T

– OnePlus 7

– OnePlus 7 Pro

Oppo

– Oppo Reno

Nokia

– Nokia 8.1

– Nokia 9 PureView

– Nokia 8 Sirocco

– Nokia 7.1

– Nokia 6.1

– Nokia 5.1

– Nokia 4.2

– Nokia 3.2

– Nokia 2.2

Samsung

– Galaxy Note 10

– Galaxy Note 10 Plus

– Galaxy Fold

– Galaxy S10 serisi

– Galaxy S9 serisi

– Galaxy Note 9

– Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)

– Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10

– Galaxy J8+, J8, J6+, J6

– Galaxy M30, M20, M10

– Tab S5e, Tab S4

– Tab A 10.1 (2019)

– Tab A 10.5 (2018)





Redmi

– Redmi K20 Pro

– Redmi K20

– Redmi Note 7

– Redmi Note 7 Pro

Sony

– Sony Xperia 1

– Sony Xperia 10

– Sony Xperia XZ3

– Sony Xperia XZ2

– Sony Xperia XZ2 Compact

– Sony Xperia XZ2 Premium

Xiaomi

– Xiaomi Mi 9

– Xiaomi Mi 9 SE

– Xiaomi Mi 8

– Xiaomi Mi 8 Pro

– Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

– Xiaomi Mi MIX 2S

– Xiaomi Mi MIX 3

– Xiaomi Mi MIX 3 5G

– Xiaomi Mi A2

– Xiaomi Mi A2 Lite

– Pocophone F1