Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
ABD'nin ambargosu nedeniyle zor günler geçiren Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Android 10 güncellemesinin yüklenebileceği telefonlarını açıkladı. Bakın en yeni Android sürümünü hangi Huawei telefonlar alacak?
Android 10 güncellemesini alacak Huawei ve Honor marka telefonlar belli oldu. Google'ın 3 Eylül itibarıyla ilk olarak Google Pixel telefonlarına dağıtmaya başladığı yeni güncelleme, kademeli olarak diğer akıllı telefonlara da gelecek. ABD ambargosu nedeniyle Huawei telefon sahiplerinin ise kafası bir süredir karışık ve en yeni Android güncellemesinin gelip gelmeyeceğine emin değil.
Ancak Huawei ve Honor telefonların Android 10 güncellemesini alacağı nihayet netleşti. İşte o telefonlar:
Honor
– Honor 20 Lite
– Honor 20
– Honor 20 Pro
Huawei
-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20
-Huawei Mate 20X 5G
-Huawei P Smart 2019
-Huawei P Smart + 2019
-Huawei P Smart Z
-Huawei P20 Pro
-Huawei P20
-Huawei Mate 10
-Huawei Mate 10 Pro
-Huawei Mate 10 Porsche Design
-Huawei Mate 20 Lite
-Huawei Mate 20 RS Porsche Design
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