Android 10 geliyor: En büyük değişiklik bakın ne olacak?
Google'ın milyonlarca cihazda yüklü bulunan popüler işletim sistemi Android, yeni sürümü için gün sayıyor. Google, Android 10 sürümü ile birlikte sürümlerine şekerleme ismi (Android Oreo, Android Jellybean vb.) vermekten vazgeçiyor. Şirket bundan sonra sadece Android sürümlerine numara vererek ilerleyecek.
Android, tatlı isimleriyle artık anılmayacak. Google, Android sürümlerine Android 10 itibarıyla sadece rakamla devam etme kararı aldı. Yani bundan sonraki sürümler Android 11, Android 12 şeklinde devam edecek. Diğer yandan Android'in logosunda da değişikliğe gidildi. Kullanıcıların rahat okuyabilmesi adına Android yazısı yeşilden siyah renge çevrildi.
GOOGLE ŞEKERLEMELERİ NEDEN BIRAKTI?
Google'ın uzun bir süredir şekerleme adıyla Android sürümlerini adlandırmasına herkes alışkın durumda; ancak şirket son zamanlarda bu stratejisinden vazgeçmeyi düşünüyordu. Sebebi ise bazı bölge ve yörelerde ilgili şekerlemelerin bir şey ifade etmemesi. Tüm dünyaya sunulan bir işletim sistemi olan Android'in herkesçe algılanmayacak şekerleme isimlerini kullanması bu nedenle terk edildi.
Bunun yanı sıra kullanıcılar Android sürümünün şekerleme ismine bakarak Android'in hangi sürümü olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşıyordu. Rakama dönülerek bu sorun da geride bırakılmış oldu.
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