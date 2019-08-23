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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.08.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Android 10 geliyor: En büyük değişiklik bakın ne olacak?

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Android 10 geliyor: En büyük değişiklik bakın ne olacak?

Google'ın milyonlarca cihazda yüklü bulunan popüler işletim sistemi Android, yeni sürümü için gün sayıyor. Google, Android 10 sürümü ile birlikte sürümlerine şekerleme ismi (Android Oreo, Android Jellybean vb.) vermekten vazgeçiyor. Şirket bundan sonra sadece Android sürümlerine numara vererek ilerleyecek.

Android, tatlı isimleriyle artık anılmayacak. Google, Android sürümlerine Android 10 itibarıyla sadece rakamla devam etme kararı aldı. Yani bundan sonraki sürümler Android 11, Android 12 şeklinde devam edecek. Diğer yandan Android'in logosunda da değişikliğe gidildi. Kullanıcıların rahat okuyabilmesi adına Android yazısı yeşilden siyah renge çevrildi. 

GOOGLE ŞEKERLEMELERİ NEDEN BIRAKTI?

Google'ın uzun bir süredir şekerleme adıyla Android sürümlerini adlandırmasına herkes alışkın durumda; ancak şirket son zamanlarda bu stratejisinden vazgeçmeyi düşünüyordu. Sebebi ise bazı bölge ve yörelerde ilgili şekerlemelerin bir şey ifade etmemesi. Tüm dünyaya sunulan bir işletim sistemi olan Android'in herkesçe algılanmayacak şekerleme isimlerini kullanması bu nedenle terk edildi. 

Android 10 geliyor: En büyük değişiklik bakın ne olacak

Bunun yanı sıra kullanıcılar Android sürümünün şekerleme ismine bakarak Android'in hangi sürümü olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşıyordu. Rakama dönülerek bu sorun da geride bırakılmış oldu. 

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