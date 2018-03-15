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    Andoid'de Exchange E-Posta nasıl kurulur?

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    Bir Android kullanıcısı olarak Exchange E-Posta hesabı kurmak istiyorsunuz. Peki, Android'de Exchange E-Posta nasıl kurulacak? İşte detaylar...

    Android işletim sistemine sahip kullanıcılar, kolay bir yoldan kendilerine Exchange E-Posta hesabı açabilir. Nasıl mı?

    - Öncelikle, uygulamalar menüsünden hesap ekleye, ardından da Microsoft Exchange'e dokunun. 

    Andoidde Exchange E-Posta nasıl kurulur

    - Ardından, sizden istenilen E-Posta adresi ve parola bölümünü doldurun ve "İleri" deyin. 

    Andoidde Exchange E-Posta nasıl kurulur

    - Karşınıza çıkacak "Sunucu Ayarları" bölümünde yer alan E-Posta kısmına ise "xxx@sdu.edu.tr" yazın. xxx ile gösterdiğimiz yere, önceki bölümde yer alan E-Posta kısmına yazdığınız E-Posta'nızı yazın. 

    - Sunucu Adresleri bölümünü de "xxx.sdu.edu.tr" olarak doldurun. Unutmayın, xxx ile gösterdiğimiz yere, ilk bölümde doldurduğunuz E-Posta'nızı yazın. 

    - Port numarasını ise 443 yapın ve ileri deyin. 

    Andoidde Exchange E-Posta nasıl kurulur

    - Bu bölümü de geçtikten sonra, karşınıza "Hesap Ayarları" çıkacak. Buradan da, yeni E-Posta'nızı, cihazınıza senkronize etme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. 

    - Artık bir Exchange E-Posta sahibisiniz. 

    Andoidde Exchange E-Posta nasıl kurulur

     

     

     

    Etiketler: mail
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