Andoid'de Exchange E-Posta nasıl kurulur?

Android işletim sistemine sahip kullanıcılar, kolay bir yoldan kendilerine Exchange E-Posta hesabı açabilir. Nasıl mı?

- Öncelikle, uygulamalar menüsünden hesap ekleye, ardından da Microsoft Exchange'e dokunun.

- Ardından, sizden istenilen E-Posta adresi ve parola bölümünü doldurun ve "İleri" deyin.

- Karşınıza çıkacak "Sunucu Ayarları" bölümünde yer alan E-Posta kısmına ise "xxx@sdu.edu.tr" yazın. xxx ile gösterdiğimiz yere, önceki bölümde yer alan E-Posta kısmına yazdığınız E-Posta'nızı yazın.

- Sunucu Adresleri bölümünü de "xxx.sdu.edu.tr" olarak doldurun. Unutmayın, xxx ile gösterdiğimiz yere, ilk bölümde doldurduğunuz E-Posta'nızı yazın.

- Port numarasını ise 443 yapın ve ileri deyin.

- Bu bölümü de geçtikten sonra, karşınıza "Hesap Ayarları" çıkacak. Buradan da, yeni E-Posta'nızı, cihazınıza senkronize etme işlemini gerçekleştiriyorsunuz.

- Artık bir Exchange E-Posta sahibisiniz.