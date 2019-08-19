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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.08.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Ancestors: The Humankind Odyssey son bölüm yayında

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Ancestors: The Humankind Odyssey son bölüm yayında

Panache Digital Games ve Private Division bugün, üç bölümlük 101 video serisinin son bölümünü yayınladı. Patrice Désilets'in evrim mekaniğini açıklayan üçüncü bölüm, bir oyuncunun merak ve ustalığının Ancestors: The Humankind Odyssey'de nasıl ödüllendirileceğini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde "Experiences" serisinden yeni bir bölüm yayınlayan Panache, bu seride de Patrice Désilets'ın Ancestors: The Humankind Odyssey'in konseptini oyuncu olmayan alanlarında uzman kişilerle keşfediyor.

İkinci bölümde Patrice Désilets, atalarımızın aşılmaz gibi görünen engellerin üstesinden gelmek için kullandıkları motor becerileri ve içgüdülerinin aynılarını günümüz modern dünyasında hala nasıl kullandığımızı görmek için Kanadalı kaya tırmanıcısı ve 2020 Olimpiyat yarışmacısı Alannah Yip'le buluşmuştu. Experiences serisine her üç haftada bir yeni bölümler ekleniyor.

Ancestors: The Humankind Odyssey, PC için 27 Ağustos 2019'da Epic Games mağazası aracılığıyla ve dijital olarak Aralık 2019'da PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

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