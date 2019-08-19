Ancestors: The Humankind Odyssey son bölüm yayında
Panache Digital Games ve Private Division bugün, üç bölümlük 101 video serisinin son bölümünü yayınladı. Patrice Désilets'in evrim mekaniğini açıklayan üçüncü bölüm, bir oyuncunun merak ve ustalığının Ancestors: The Humankind Odyssey'de nasıl ödüllendirileceğini ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz günlerde "Experiences" serisinden yeni bir bölüm yayınlayan Panache, bu seride de Patrice Désilets'ın Ancestors: The Humankind Odyssey'in konseptini oyuncu olmayan alanlarında uzman kişilerle keşfediyor.
İkinci bölümde Patrice Désilets, atalarımızın aşılmaz gibi görünen engellerin üstesinden gelmek için kullandıkları motor becerileri ve içgüdülerinin aynılarını günümüz modern dünyasında hala nasıl kullandığımızı görmek için Kanadalı kaya tırmanıcısı ve 2020 Olimpiyat yarışmacısı Alannah Yip'le buluşmuştu. Experiences serisine her üç haftada bir yeni bölümler ekleniyor.
Ancestors: The Humankind Odyssey, PC için 27 Ağustos 2019'da Epic Games mağazası aracılığıyla ve dijital olarak Aralık 2019'da PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.
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