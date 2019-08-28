Ancestors: The Humankind Odyssey satışa çıktı

Private Division ve Panache Digital Games bugün yaptıkları bir duyuru ile Ancestors: The Humankind Odyssey oyunun PC için Epic Game Store üzerinden satışa sunulduğunu açıkladı. Ancestors: The Humankind Odyssey, Assassin’in Creed’inin arkasındaki yaratıcı direktör Patrice Désilets’in 2014’te kurduğu bağımsız bir geliştirme stüdyosu olan Panache Digital Games’in ilk oyunu. Oyunda, oyuncular milyonlarca yıl önce insan evriminin ilk evrelerini yeniden yaşıyor, soylarının geleceğini sağlamak için sert ve acımasız bir dünyayla savaşıyorlar.

Oyuncular, on milyon yıl önce, hominid olarak adlandırılan ve insan ırkının bilinen en eski atası olarak kabul edilen bir ırklı oynayacak. Kendi karakterlerini geliştirirken aynı zaman dev pitonlar, kılıç dişi kaplanlar, ölümcül timsahlar gibi tehlikeli, yırtıcı hayvanlara dikkat ederek yemyeşil ormanların ağaçlarında sallanarak dünyayı gezecekler. Çevrenin dikkatlice analiz edilmesi ve keşfedilmesi sayesinde, oyuncular kendi hominidlerinin yeteneklerini artırarak klanlarının hayatta kalmasını sağlamaya yardımcı olacak. İç dünyanızda ise, nöronal ağınızı nasıl geliştireceğinizi seçerek oyunda rol yapma unsuru sağlayan farklı yeteneklerden bir çok özellik kazanacaksınız. Bu seçimler sayesinde; klanınızın motor fonksiyonlarını ilerletmesine, duyularını yükseltmesine, zekalarını geliştirmesine ve kabileler arasında daha iyi iletişimin kilidini açmasına imkan sunacaksınız. Nihayetinde, oyundaki tecrübeleriniz boyunca aldığınız kararlar ve eylemlerle klanınızı daha gelişmiş bir türe çevirebilirsiniz. Kısacası, klanınızın kalıcı bir soyağacına mı sahip olup olacağını yoksa tarihin sayfalarına gömülen bir başka klan mı olacağına siz karar vereceksiniz.





Panache Digital Games'in Kurucu ve Yaratıcı Direktörü Patrice Désilets “Ekibim ile birlikte Ancestors gibi bir hedefi başarmış olmaktan innaılmaz gurur duyuyorum. İlkel içgüdülerimize dayanan ve bizlere evrimi anlatan bir oyun yapmak istiyorduk. Bir kez bu kavram üzerine karar kıldığımda, büyük, tehlikeli dünyada hayatta kalmak için mücadele etme fikri bana daha da güzel gelmeye başladı” dedi.

Private Division Kıdemli Yapımcısı Kari Toyama, “Ancestors: The Humankind Odyssey'i geliştirmek için Panache Digital Games ortaklık yapmak bir ayrıcalıktı” dedi. “Patrice Désilets oyun tasarımına yaklaşımında oldukça titiz birisi ve inanılmaz yetenekli geliştiricilerden oluşan küçük ekibiyle birlikte tamamen benzersiz bir deneyim yarattı.”

Ancestors: The Humankind Odyssey, oyuncuların on milyondan iki milyon yıl öncesine kadar bir zaman aralığında, Afrika'nın affedilmeyen vahşi doğasında bir klan kuracakları üçüncü şahıs keşif ve hayatta kalma oyunudur. Oyun mekaniği üç ana prensibe odaklanır: keşfet, genişlet ve evrimleş. Her köşede tehlike arzeden canlılardan korunan oyuncular Neogene Africa’daki ortamlarını dikkatlice araştırmalı, klanlarının topraklarını yavaşça genişletmeli ve klanlarını bir nesilden diğerine nasıl geliştireceklerini seçmeli.



