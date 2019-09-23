Ancestors: The Humankind Odyssey Experiences video serisinin yeni bölümü yayında
Panache Digital Games ve Private Division, yaptığı duyuru ile “Experiences” adlı video serisinin yeni bölümünü yayımladı.
Kreatif Direktör Patrice Désilets’in Ancestors: The Humankind Odyssey’nin eşsiz konseptini oyun dünyasını dışındaki uzamnlarla görüşerek oyunda karşılaşabileceğimiz unsurlar üzerine konuştuğu serinin bu bölümünde kaşif Dr. Mireya Mayor ile doğada hayatta kalma mücadelesi ve bilinmeyeni keşfetmenin korkusunu tartışıyor.
Daha önce yayınlanan bir başka videoda Patrice Désilets ve 2018 kısa pist pateni Dünya Şampiyonu Charles Hamelin'in yer aldığı, hem rekabetçi sporlarda hem de oyunlarda hayatta kalmanın anahtarlarını tartışmıştı.
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