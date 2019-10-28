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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.10.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesinden dijital oyun kitapçıkları

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Anadolu Üniversitesinden dijital oyun kitapçıkları

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), "Dijital Oyunlar Rehberi" ve "Tehlikeli Dijital Oyunlar" adlı iki kitapçık hazırladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, SODİGEM Bilim Kurulunca titizlikle sürdürülen araştırma ve çalışmalar neticesinde hazırlanan "Tehlikeli Dijital Oyunlar" kitapçığında ölümle sonuçlanabilecek tehlikeler barındıran dijital oyunlar ile meydan okumalar anlatıldı.

Ebeveynlere yönelik hazırlanan kitapçıkta oyunların özellikleri, nasıl oynandığı, doğurduğu tehlikeler anlatılırken aileler de uyarıldı.

Yaklaşık 100 dijital oyunun yer aldığı "Dijital Oyunlar Rehberi"nde, oyunların piyasaya sürüldüğü yıl, içeriği, özellikleri ve dünya standartlarında yaş sınırlamaları gibi özellikler yer alıyor.

Alanında önemli bir akademik çalışma özelliği taşıyan kitap, hem oyunları oynayan çocuk ve gençlerin hem de ailelerin bilinçlenmesini amaçlıyor.

"Ülke çapında dağıtımı yapılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ebeveynlerin ağlayan çocuğu susturmak, istediklerini yaptırmak, yemek yedirebilmek ya da bir iş yaparken çocuğu kendisinden uzaklaştırmak amacıyla dijital oyunları çok fazla kullandığını bildirdi.

Söz konusu davranışın ardından her yaştan çocuğun, dijital dünyada savunmasız kalabildiğine dikkati çeken Çomaklı, şunları ifade etti:

"Bu oyunlar, içinde çocuğu bağımlılık seviyesine sürükleyen, çocuğun psikolojisini bozabilecek hatta ölümle bile sonuçlanabilecek tehlikeler barındırmaktadır. SODİGEM tarafından bu konuya ilişkin iki önemli çalışma hazırlandı. 'Dijital Oyunlar Rehberi' isimli kitapta tüm dijital oyunlara ilişkin bilgiler yer alırken 'Tehlikeli Dijital Oyunlar' isimli kitapçıkta ise tehlikeli dijital oyunlar ve meydan okumalar yer alıyor.

Bu kitaplarda hangi oyunların neden tehlikeli olduğu, ne içerdiği, oyunların üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiği, yaş sınırlamaları gibi bilgiler yer almaktadır. Kitapçıkların dağıtımı ülke çapında yapılacak. Amacımız hem aileleri hem de öğrencileri bilinçlendirmek."

Prof. Dr. Çomaklı, SODİGEM'in uzmanları tarafından öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik konferans ve eğitimlerin de devam edeceğini kaydetti.

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