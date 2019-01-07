AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayar: HP Spectre x360
CES 2019 hızlı başladı. Dünyanın en büyük teknoloji fuarında öne çıkan isimlerden biri olan HP, yeni AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayarı HP Spectre x360 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan HP, CES 2019 için sakladığı yeni dizüstü bilgisayarı Spectre x360'ı dünyaya duyurdu. 15 inç'lik AMOLED ekrana sahip olan cihaz çok daha canlı görüntüler sunabiliyor. HDR desteği ile birlikte sRGB gamına göre yüzde 33 oranında daha fazla renk sunan Spectre x360, yeni nesil Intel Core i7 işemciden güç alıyor.
17 saatlik batarya süresi ile dikkat çeken cihazda çift yivli tasarım ile dizüstü modelinin kapağını açmak daha kolay hale geliyor.
HP Spectre x360'ın çıkış tarihi ve fiyat etiketi ise henüz belli olmadı.
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