Amerikan Ordusu'ndan TikTok'a güvenlik incelemesi
ABD Ordusu Sekreteri Ryan McCarthy yaptığı açıklamada, ABD'li senatör Chuck Schumer'in TikTok'un ulusal güvenlik tehdidine dönüştüğünü belirtmesi üzerine uygulamaya yönelik güvenlik değerlendirmesi yapıldığını belirtti.
Bir etkinlikte gazetecilere konuşan ABD Ordusu Sekreteri Ryan McCarthy, ABD'li senatör Chuck Schumer'in açıklamalarından sonra TikTok ile ilgili güvenlik değerlendirmesi yapıldığını ifade etti.
ABD'li Senatör 7 Kasım'da McCarthy'e yazdığı mektupta, orduya alınacak olan gençlerin, popüler video uygulamasını kullanmalarındaki olası risklerin araştırılmasını gerektiğini ve TikTok'un kullanıcı içeriği, IP adresleri, konumla ilgili veriler ve diğer hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere kullanıcı verilerinin toplanıp kullanılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
Ayrıca, ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin TikTok'un bağlı bulunduğu ByteDance'in 1 milyar dolar değerindeki sosyal medya uygulaması Musical.ly uygulamasının satın alınmasıyla ilgili olarak da ulusal güvenlik incelemesi başlattığı da ifade edildi.
ByteDance, Çin'in en hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu yıl TikTok'un ABD'deki 26,5 milyon aktif kullanıcısının yaklaşık yüzde 60'ının 16-24 yaş arasında olduğu belirtildi.
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