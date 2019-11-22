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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Reuters
22.11.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Amerikan Ordusu'ndan TikTok'a güvenlik incelemesi

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Amerikan Ordusu'ndan TikTok'a güvenlik incelemesi

ABD Ordusu Sekreteri Ryan McCarthy yaptığı açıklamada, ABD'li senatör Chuck Schumer'in TikTok'un ulusal güvenlik tehdidine dönüştüğünü belirtmesi üzerine uygulamaya yönelik güvenlik değerlendirmesi yapıldığını belirtti.

Bir etkinlikte gazetecilere konuşan ABD Ordusu Sekreteri Ryan McCarthy, ABD'li senatör Chuck Schumer'in açıklamalarından sonra TikTok ile ilgili güvenlik değerlendirmesi yapıldığını ifade etti.

ABD'li Senatör 7 Kasım'da McCarthy'e yazdığı mektupta, orduya alınacak olan gençlerin, popüler video uygulamasını kullanmalarındaki olası risklerin araştırılmasını gerektiğini ve TikTok'un kullanıcı içeriği, IP adresleri, konumla ilgili veriler ve diğer hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere kullanıcı verilerinin toplanıp kullanılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Ayrıca, ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin TikTok'un bağlı bulunduğu ByteDance'in 1 milyar dolar değerindeki sosyal medya uygulaması Musical.ly uygulamasının satın alınmasıyla ilgili olarak da ulusal güvenlik incelemesi başlattığı da ifade edildi.

ByteDance, Çin'in en hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu yıl TikTok'un ABD'deki 26,5 milyon aktif kullanıcısının yaklaşık yüzde 60'ının 16-24 yaş arasında olduğu belirtildi.

 

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