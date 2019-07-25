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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
25.07.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Amerikalılar iPhone’u bırakıp Android telefonlara geçiyor

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Amerikalılar iPhone’u bırakıp Android telefonlara geçiyor

Amerikalı tüketicilerin iPhone yerine Android işletim sistemine sahip telefonları daha çok tercih etmeye başladığı bildirildi.

İkinci el elektronik cihaz fiyat karşılaştırma web sitesi BankMyCell’in 38 bin kullanıcısı üzerinde Ekim 2018-Haziran 2019 arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre iPhone’un tutulma oranı yüzde 73’ü ile araştırmanın başladığı 2011 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. Bu oran 2017 yılında yüzde 92 ile rekor yüksek düzeye ulaşmıştı.

BankMyCell’in verilerine göre 2018 son çeyreğinde iPhone’nunu satanların yüzde 24.5’i Android işletim sistemi kullanan başka markalara geçiş yaptı. Bu dönem aynı zamanda Apple’ın iPhone XR, XS ve XS Max modellerini piyasaya sürdüğü günlere denk geliyor.

Ekim 2018-Haziran 2019 arasında ise iPhoneX’ini satan kullanıcıların yüzde 26.2’si yine Android telefonlara geçti. iPhone’a en çok bağlı kalan tüketiciler ise iPhone 7 Plus kullananlar oldu. iPhone 7 Plus’ını satanların yüzde 81.7’si yine iPhone marka başka bir telefon satın aldı.

BankMyCell araştırmasında sadece kendi hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların verilerine yer veriyor. Fiziki mağazalar ve açık artırma siteleri gibi diğer ikinci el telefon satışı kanallarının dataları ise araştırmada yer almıyor.

Kantar Group’un 2019 ikinci çeyreği için yayınladığı başka bir araştırmaya göre ise Amerika’daki tüm telefon satışları içerisinde iPhone’un pazar payı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.4 düşüşle yüzde 36’ya gerilemişti. Android telefonların pazar payı ise yüzde 2.5 artışla yüzde 61’e çıkmıştı.

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