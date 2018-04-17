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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
17.04.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Amerika'daki uzay kampına katılan tek Türk liseli Selin'in hedefi NASA!

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Amerika'daki uzay kampına katılan tek Türk liseli Selin'in hedefi NASA!

ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde düzenlenen Honeywell Liderlik Akademisi'ne Türkiye'den kabul edilen tek öğrenci olan 16 yaşındaki Selin Turhan, pilot olmak ve NASA'da görev almak istiyor.

16 yaşındaki Selin Turhan bilim ve teknoloji temelli liderlik eğitimi alabilmek için ABD Uzay & Roket Merkezi'nde düzenlenen Honeywell Liderlik Akademisi'ne başvuru yaptı. DHA'nın haberine göre lise üçüncü sınıfta okuyan genç öğrenci başvurusunun kabulüyle bu yıl akademide eğitime katılan tek Türk oldu. 35 ülkeden 325 öğrencinin katıldığı programda aldığı eğitimlerle kariyer hedefini netleştiren Turhan, önce pilot olmak ardından ise NASA'da görev almak istiyor.

Tüm dünyadan öğrencilere astronotlar gibi bir eğitim alma ve bilim - teknoloji temelli liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunan burs programı Honeywell Liderlik Akademisi Amerika'nın Huntsville kentinde bulunan ABD Uzay & Roket Merkezi'nde gerçekleşti. 16 - 18 yaş arasındaki lise öğrencilerinin başvurabildiği programa katılma hakkı kazanan tek Türk olan Selin Turhan yaşadığı deneyimi, programa başvuru süreci ve gelecek hedeflerini anlattı.

Amerikadaki uzay kampına katılan tek Türk liseli Selinin hedefi NASA

"PROGRAMA BAŞVURMAK İÇİN 2 YIL BEKLEDİM"

Programa katılmak için 16 yaşına gelmeyi beklediğini söyleyen Turhan, "Seçmek istediğim meslek, matematik ve fenle doğrudan ilgili olduğu için ilgimi çekti. 2 yıldır başvuruları takip ediyordum. Programa dahil olmak için 16-18 yaş aralığında olmam gerekiyordu. Bu yüzden 2 yıl boyunca bekledikten sonra başvurumu yaptım. Başvuru sürecinden sonra 'kesin kabul edilirim demiyordum' ama kendime güveniyordum. Kabul mektubu gelince çok mutlu oldum" dedi.

Amerikadaki uzay kampına katılan tek Türk liseli Selinin hedefi NASA

"EN ÇOK HAVACILIKLA İLGİLİ AKTİVİTE İLGİMİ ÇEKTİ"

Kamp ortamının çok farklı olduğunu belirten Turhan, "Değişik ülkelerden, kültürden gelen pek çok öğrenci bir aradaydık. Beraber bir şeyleri başarmaya çalıştık. Grup içinde kendini daha ön plana çıkaranlar ya da daha geride kalanlar oluyordu ama Liderlik Akademisi adı altında orada olduğumuz için herkesin öne çıkma çabası vardı. Zaten eğitimlerde de herkes kendinden bir şeyler bulabiliyordu. Mesela roket yapma aktivitesinde fizik dersi daha iyi olanlar önce çıktı, simülatörlerde ise daha cesur ve yürekli olanlar ön plandaydı. Benim ilgimi ise en çok havacılıkla ilgili aktiviteler çekti. İlerde pilot olmak istediğim için bu eğitim bana çok şey kattı. Simülatörlere bindik, onları uçurmak, indirmek çok keyifliydi. İki ayrı gruba ayrılıp savaş pilotu olarak birbirimizle savaştık. Takım liderlerimiz eşliğinde tüm bütçeyi birlikte ayarladık, alacağımız uçakları, cephaneleri seçtik. Her şey mükemmeldi" diye konuştu.

Amerikadaki uzay kampına katılan tek Türk liseli Selinin hedefi NASA

"ALMANYA EĞİTİMİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS OLABİLİR"

Programa katılmadan önce pilot olmak istediğini ancak bir B planı da düşündüğünü dile getiren Turhan, "Orada yaşadığım deneyimlerden ve o havayı soluduktan sonra kararım netleşti. Önce mühendislik ardından pilotluk eğitimi almak istiyorum. Yurtdışı eğitimi çok cazip geliyor. Özellikle Almanya mühendislik eğitimi konusunda çok iyi. Orada okuyabilirsem bu benim için büyük bir şans olacak. Pilotluğun ardından ise NASA'da görev almayı çok isterim" dedi.

ÖĞRENCİLER ESKİ ASTRONOTLARLA BİR ARAYA GELDİ

Teknoloji ve bilim odaklı atölyeler, dersler ve yenilikçi çalışmaların yapıldığı etkinlik kapsamında, ekipler oluşturarak kendi roket modellerinin tasarımı, inşası ve testini gerçekleştiren katılımcılar; astronot simülasyon eğitimlerine, kodlama programlarına, mekik misyonlarına, ay yürüyüşüne, bilimsel deneylere ve diğer eşsiz faaliyetlere katıldı. Gençler ayrıca bilim insanları, mühendisler ve eski astronotlarla bir araya geldi.

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