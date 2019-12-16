AMD'nin yeni Radeon RX 5500 XT ekran kartı tanıtıldı

Ekim ayında açıklanan AMD Radeon RX 5500 serisi grafik ürünlerine eklenen AMD Radeon RX 5500 XT grafik kartı, 1080p AAA ve espor oyunlarında yüksek performans sunmak için geliştirildi. Endüstri lideri 7nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen, yüksek bant genişliğine sahip PCIe 4.0 teknolojisini destekleyen, 4GB veya 8GB’lık yüksek hızlı GDDR6 belleğe sahip olan kart, günümüzün önde gelen AAA oyunlarına, rakibine göre ortalamada yüzde 13’e kadar daha hızlı performans sağlıyor. Bununla birlikte belli AAA oyunlarda saniyede 60 üzeri kare oranına kadar sunabilirken, seçili lider espor oyunlarında ise saniyede 90 üzeri kare oranı verebiliyor.

Muhteşem performans ve güç verimliliği sunan AMD Radeon RX 5500 XT grafik kartı, birçok yeni özellik sunarken, AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition ise 1080p oyun deneyimleri sağlıyor:

AMD RDNA Mimarisi – Üstün performans, ölçeklenebilirlik ve güç verimliliği için sıfırdan geliştirilen, oyunun geleceğini güçlendirmek için tasarlanan AMD RDNA oyun mimarisi, bir önceki nesil Graphics Core Next (GCN) mimarisini kullanan Radeon grafik kartlarına göre, 1.6 kata kadar watt başına daha yüksek performans sağlıyor.



AMD Radeon Anti-Lag – AMD Radeon Anti-Lag giriş gecikmesini gözle görülür şekilde azaltır. Böylece Overwatch’ta yüzde 22’ye kadar daha hızlı tepki vererek oynar ve rekabetçi bir avantaja sahip olursunuz.



AMD Radeon Boost – PUBG’de hızlı hareketli oyun sahnelerinde dinamik olarak görüntü çözünürlüğünü azaltır, kare oranlarını ve akıcılığı artırır, böylece görüntü kalitesinde görünür bir değişim olmadan tepkiyi hızlandırır. Bu sayede oynanışta yüzde 20’ye kadar performans artışı sağlanır.



AMD Radeon Görüntü Keskinleştirme (RIS) – DirectX 9, 11, 12 ve Vulkan oyunlarında çözünürlük yükseltme ve işlem sonrası efektler tarafından yumuşatılan oyun içi görsellere keskinlik ve netlik sağlar. Radeon GPU çözünürlük yükseltme ile eşleştirildiğinde RIS, yüksek çözünürlüklü ekranlarda keskin görseller ve akıcı kare oranları sunar.



AMD FidelityFX – Oyun geliştiricilerin oyunlarını güzel gösteren yüksek kaliteli işlem sonrası efektleri eklemelerini kolaylaştıran, bununla birlikte görsel kalite ve performans arasındaki dengeyi sağlayan, açık kaynaklı bir araçtır. GPUOpen üzerinden ulaşılabilen FidelityFX, Kontrast Uyumlu Keskinleştirme (CAS) özelliği sayesinde, geleneksel görsel keskinleştirme rutinleri sırasında oluşan bozulmaları en aza indirirken, düşük kontrastlı alanlardaki detayları ortaya çıkarır.



En büyük oyun monitör ekosistemi – 900’ün üzerinde sertifikalı monitörle birlikte oyuncular, takılmasız ve yırtılmasız oyunun keyfini AMD Radeon FreeSync ve Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi ile çıkarıyorlar.