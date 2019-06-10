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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.06.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

AMD'nin mobil işlemcileri pazarı kızıştıracak

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AMD'nin mobil işlemcileri pazarı kızıştıracak

AMD yaptığı açıklama ile 2019 yılında mobil cihazlar için geliştirdiği ilk ürünleri duyurdu.

2. Nesil Ryzen Mobil İşlemciler
 
12nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen yeni AMD Ryzen 3000 Serisi Mobil İşlemciler, sınıfının en iyisi performansı, eğlence deneyimi ve özelliklerinin yanında, rakiplerine göre büyüleyici performans geliştirmeleri de sunuyor.

Yeni AMD Ryzen mobil işlemciler şu özellikleri barındırıyor:
 
· Wake on Voice, Modern Standby, akıcı PC oyunları ve 4K HDR Streaming yeteneği gibi ilgi çekici özellikler

· 10 saate kadar video oynatımı sunan pil ömrü

· AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, and the AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor
 
Kullanıcılar, ilk 2. Nesil Ryzen Mobile ile güçlendirilen laptopları 1. Çeyrekten itibaren alabilecekler, ayrıca 2019 yılı boyunca yeni sistemler de piyasaya sürülecek. Bu yeni laptoplar, bu yıl içerisinde Acer, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo ve Samsung tarafından satışa sunulacak.
 
2019’un ilk çeyreğinde AMD, AMD.com üzerinden tüm Radeon Vega Grafikli Ryzen İşlemciler için düzenli Radeon Software Adrenalin güncellemeleri sunacak. Böylece yeni oyunlar ve özellikler, gelişmiş performans ve daha güçlü kararlılık için sık destek sağlanacak.
 
AMD aynı zamanda kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için “Zen” tabanlı Athlon Mobile işlemcileri de sunarak, mobil kullanımı neredeyse tüm bütçelere yaymayı mümkün kılacak. Bu ürünler de 2019’un başlarında piyasada olacak.

Ürün Modeli

Çekirdek/
Thread

TDP

Boost/Taban Frekansı

Radeon Grafik

GPU Çekirdeği

Maks. GPU Frekansı

L2+L3 Arabelleği

AMD Ryzen 7 3750H

4C/8T

35W

4.0/2.3 GHz

Vega

10

1400 MHz

6MB

AMD Ryzen 7 3700U

4C/8T

15W

4.0/2.3 GHz

Vega

10

1400 MHz

6MB

AMD Ryzen 5 3550H

4C/8T

35W

3.7/2.1 GHz

Vega

8

1200 MHz

6MB

AMD Ryzen 5 3500U

4C/8T

15W

3.7/2.1 GHz

Vega

8

1200 MHz

6MB

AMD Ryzen 3 3300U

4C/4T

15W

3.5/2.1 GHz

Vega

6

1200 MHz

6MB

AMD Ryzen 3 3200U

2C/4T

15W

3.5/2.6 GHz

Vega

3

1200 MHz

5MB

AMD Athlon 300U

2C/4T

15W

3.3/2.4 GHz

Vega

3

1000 MHz

5MB


7. Nesil A-Serisi İşlemciler: Google Chromebook’lar İçin Becerikli A-Serisi İşlemciler
 
7. Nesil AMD A-Serisi işlemciler, webde akıcı gezinmeden, zahmetsiz günlük üretkenlik işleri, sosyal medya, yayın ve web oyunları gibi konularda ideal kullanım deneyimi sunuyor. AMD A6-9220C işlemci şunları sunuyor:
 
·         Intel Pentium N4200’e göre %23’e kadar daha hızlı webde gezinme, Celeron N3350’ye göre %24’e kadar daha hızlı web uygulama performansı

·         Intel Pentium N4200’e göre 3.2 kata kadar daha hızlı e-posta performansı, Celeron N3350’ye göre %74 daha yüksek ofis uygulama üretkenliği

·         Intel Pentium N4200’e göre %42’ye göre daha hızlı fotoğraf düzenleme performansı, Celeron N3350’ye göre %43’e kadar daha hızlı web oyun deneyimi

Acer Chromebook 315 ve HP Chromebook 14 ile başlayarak, küresel OEM şirketleri, 2019’da hızlı ve verimli kullanım deneyimlerini uygun pil ömrüyle sunan, AMD ile güçlendirilmiş çeşitli Chromebook’ları satışa sunacaklar.

Ürün Modeli

Çekirdek/
Thread

TDP

Boost/Taban Frekansı

Radeon Grafik

GPU Çekirdek/Shader

Maks. GPU Frekansı

L2 Arabellek

AMD A6-9220C

2C/2T

6W

2.7/1.8 GHz

R5 Serisi

3 /192
(GCN 1.2)

720 MHz

1MB

AMD A4-9120C

2C/2T

6W

2.4/1.6 GHz

R4 Serisi

3 /192
(GCN 1.2)

600 MHz

1MB

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