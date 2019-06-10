AMD'nin mobil işlemcileri pazarı kızıştıracak

2. Nesil Ryzen Mobil İşlemciler
12nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen yeni AMD Ryzen 3000 Serisi Mobil İşlemciler, sınıfının en iyisi performansı, eğlence deneyimi ve özelliklerinin yanında, rakiplerine göre büyüleyici performans geliştirmeleri de sunuyor.
Yeni AMD Ryzen mobil işlemciler şu özellikleri barındırıyor:
· Wake on Voice, Modern Standby, akıcı PC oyunları ve 4K HDR Streaming yeteneği gibi ilgi çekici özellikler
· 10 saate kadar video oynatımı sunan pil ömrü
· AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, and the AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor
Kullanıcılar, ilk 2. Nesil Ryzen Mobile ile güçlendirilen laptopları 1. Çeyrekten itibaren alabilecekler, ayrıca 2019 yılı boyunca yeni sistemler de piyasaya sürülecek. Bu yeni laptoplar, bu yıl içerisinde Acer, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo ve Samsung tarafından satışa sunulacak.
2019’un ilk çeyreğinde AMD, AMD.com üzerinden tüm Radeon Vega Grafikli Ryzen İşlemciler için düzenli Radeon Software Adrenalin güncellemeleri sunacak. Böylece yeni oyunlar ve özellikler, gelişmiş performans ve daha güçlü kararlılık için sık destek sağlanacak.
AMD aynı zamanda kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için “Zen” tabanlı Athlon Mobile işlemcileri de sunarak, mobil kullanımı neredeyse tüm bütçelere yaymayı mümkün kılacak. Bu ürünler de 2019’un başlarında piyasada olacak.
Ürün Modeli
Çekirdek/
Thread
TDP
Boost/Taban Frekansı
Radeon Grafik
GPU Çekirdeği
Maks. GPU Frekansı
L2+L3 Arabelleği
AMD Ryzen 7 3750H
4C/8T
35W
4.0/2.3 GHz
Vega
10
1400 MHz
6MB
AMD Ryzen 7 3700U
4C/8T
15W
4.0/2.3 GHz
Vega
10
1400 MHz
6MB
AMD Ryzen 5 3550H
4C/8T
35W
3.7/2.1 GHz
Vega
8
1200 MHz
6MB
AMD Ryzen 5 3500U
4C/8T
15W
3.7/2.1 GHz
Vega
8
1200 MHz
6MB
AMD Ryzen 3 3300U
4C/4T
15W
3.5/2.1 GHz
Vega
6
1200 MHz
6MB
AMD Ryzen 3 3200U
2C/4T
15W
3.5/2.6 GHz
Vega
3
1200 MHz
5MB
AMD Athlon 300U
2C/4T
15W
3.3/2.4 GHz
Vega
3
1000 MHz
5MB
7. Nesil A-Serisi İşlemciler: Google Chromebook’lar İçin Becerikli A-Serisi İşlemciler
7. Nesil AMD A-Serisi işlemciler, webde akıcı gezinmeden, zahmetsiz günlük üretkenlik işleri, sosyal medya, yayın ve web oyunları gibi konularda ideal kullanım deneyimi sunuyor. AMD A6-9220C işlemci şunları sunuyor:
· Intel Pentium N4200’e göre %23’e kadar daha hızlı webde gezinme, Celeron N3350’ye göre %24’e kadar daha hızlı web uygulama performansı
· Intel Pentium N4200’e göre 3.2 kata kadar daha hızlı e-posta performansı, Celeron N3350’ye göre %74 daha yüksek ofis uygulama üretkenliği
· Intel Pentium N4200’e göre %42’ye göre daha hızlı fotoğraf düzenleme performansı, Celeron N3350’ye göre %43’e kadar daha hızlı web oyun deneyimi
Acer Chromebook 315 ve HP Chromebook 14 ile başlayarak, küresel OEM şirketleri, 2019’da hızlı ve verimli kullanım deneyimlerini uygun pil ömrüyle sunan, AMD ile güçlendirilmiş çeşitli Chromebook’ları satışa sunacaklar.
Ürün Modeli
Çekirdek/
Thread
TDP
Boost/Taban Frekansı
Radeon Grafik
GPU Çekirdek/Shader
Maks. GPU Frekansı
L2 Arabellek
AMD A6-9220C
2C/2T
6W
2.7/1.8 GHz
R5 Serisi
3 /192
(GCN 1.2)
720 MHz
1MB
AMD A4-9120C
2C/2T
6W
2.4/1.6 GHz
R4 Serisi
3 /192
(GCN 1.2)
600 MHz
1MB
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