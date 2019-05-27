AMD yeni ekran kartı ve işlemcilerini tanıttı

Computex’te ilk defa yaptığı açılış konuşmasında AMD Başkanı ve CEO’su Dr. Lisa Su, şu ürün ve teknolojileri duyurdu:

Yeni “Zen 2” çekirdeği, endüstri trendindeki nesle uygun performans artışını geride bırakarak, kendinden önce gelen “Zen” mimarisine göre %15’e kadar daha fazla IPC sunuyor. “Zen 2” CPU çekirdeği, yeni nesil AMD Ryzen ve EPYC™ işlemcileri güçlendirirken, aynı zamanda daha büyük arabellek boyutu ve yeniden tasarlanmış kayan nokta motoru barındırıyor.



İçerisinde yeni 12-çekirdekli Ryzen 9 işlemcinin de bulunduğu 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemci ailesi, lider performans sunuyor.



Soket AM4 için geliştirilen, dünyanın ilk PCIe 4.0 destekli yonga seti AMD X570, piyasaya 50’den fazla yeni anakartla sunuluyor.



PC oyunculuğu, konsol ve bulutun geleceğini şekillendirmek için tasarlanan RDNA oyun mimarisi, daha küçük bir boyutta daha iyi performans, güç ve bellek verimliliği sağlaması için üretildi.



7nm teknolojili AMD Radeon RX 5700-serisi oyuncu grafik kartı ailesi, yüksek hızlı GDDR6 bellek ve PCIe 4.0 arayüzü için destek sunuyor.

Dr. Su’ya konuşmasında Microsoft İşletim Sistemi Platformlarından Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Roanne Sones, Asus COO’su Joe Hsies, Acer Co-COO’su Jerry Kao ve sektördeki diğer önemli isimler eşlik etti ve AMD’nin yüksek performanslı işlemci ve grafik ekosistemini derinlemesine anlattılar.

Dr. Su konuşmasında şunları söyledi: “2019, AMD için muhteşem bir başlangıca sahne oldu ve aynı zamanda işlemci ve grafik teknolojisiyle mümkün olanın sınırlarını zorlayan lider ürünleri üretmemize neden olan 50 yıllık inovasyonu da kutladığımız bir yıl oldu. Yeni nesil çekirdekler, son teknoloji yonga tasarımı yaklaşımı ve gelişmiş işlemci teknolojileri ile yüksek performanslı bilgi-işlem ekosistemimize, lider 7nm ürünleri sunmak için gözle görülür stratejik yatırımlar yaptık. Sektördeki ortaklarımızla yeni Ryzen masaüstü işlemcilerimiz ve Radeon RX oyuncu grafik kartlarımızı piyasaya sürmeye hazırlanırken, COMPUTEX 2019'u birlikte başlatmaktan dolayı çok heyecanlıyız.”

PC liderliği ve endüstride ilk olma yoluna devam eden AMD, oyun, üretkenlik ve içerik üretimi uygulamalarında sarsıcı performans ile dünyadaki en gelişmiş masaüstü işlemci olan 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemciyi duyurdu. Yeni “Zen 2” çekirdek mimarisi ve AMD yonga tasarımı yaklaşımı ile 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcilerin, üst düzey oyun performansını açığa çıkarmak için öncekinden daha fazla performans-kritik arabellek sunması bekleniyor. Buna ek olarak 3. Nesil Ryzen masaüstü işlemciler, en gelişmiş anakartlar, grafik kartları ve depolama teknolojileri için dünyanın ilk PCIe 4.0'e hazır teknolojisi ile destekleniyor. Böylece performansta ve en üst tüketici deneyiminde yeni bir standart belirliyorlar.

3. nesil AMD Ryzen masaüstü işlemci ailesiyle birlikte AMD, amiral gemisi 12 çekirdek/24 thread Ryzen 9 3900X işlemcisiyle yeni bir kategori de sunuyor; Ryzen 9 masaüstü işlemci. Lider performans1 sunarak Soket AM4 için yüksek performansı daha da öteye götürmek için işlemci ailesi 8 çekirdekli Ryzen 7 modelleri ve 6 çekirdekli Ryzen 5 modelleriyle de donatıldı.



Açılış konuşması sırasında Dr. Su, 3. Nesil Ryzen masaüstü işlemcilerinin lider performansının rakip ürünlere karşı çeşitli sunumlarla gösterdi.

AMD aynı zamanda PCIe 3.0’dan %42 daha yüksek bir depolama performansı gösteren8, yüksek performanslı grafik kartları, ağ cihazlarını ve NVMe sürücüleri ile dahasını mümkün kılan, dünyanın ilk PCIe 4.0'e hazır, soket AM4 uyumlu yeni X570 yonga setini de tanıttı. PC meraklıları X570 yonga setiyle anakartlarının bant genişliğini PCIe 3.0’ın iki katına çıkararak, kendi kurdukları sistemlerde daha fazla performans ve esneklik kazanabiliyorlar. X570, AMD tarihindeki en geniş ekosistem hazırlığını da ASRock, ASUS, Colorful, Gigabyte, MSI’ın sunduğu 50’nin üzerinde yeni anakartla sunarken, içerisinde Galaxy, Gigabyte ve Phison’un da bulunduğu ortaklarından PCIe 4.0 depolama çözümleri de sağlayacak. 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcilerinin tüm dünyada 7 Temmuz 2019’da satışa sunulması bekleniyor.

Buna ek olarak içerisinde Acer, ASUS, CyberPowerPC, HP, Lenovo ve MAINGEAR gibi büyük OEM ve sistem entegratörleri de önümüzdeki aylarda 3. Nesil AMD Ryzen işlemcilerini baz alan oyuncu masaüstü sistemleriyle bu yeni platformlara olan desteklerini de gösterecekler.

AMD etkinlikte ayrıca, PC oyunculuğu, konsol ve bulutun önümüzdeki yıllardaki geleceğini yönlendirmek için tasarlanan yeni temel oyun mimarisi RDNA’yı da ortaya çıkardı. Yeni bir bilgi-işlem ünitesi9 tasarımı ile RDNA, önceki nesil Graphics Core Next (GCN) mimarisine göre daha küçük bir boyutta, gözle görülür derecede daha iyi performansla, güç ve bellek verimliliği sunuyor. Bu yeni mimari, GCN’e göre 1.25 kata kadar daha yüksek clock başına performans10 ile 1.5 kata kadar daha yüksek watt başına performans11 sağlayarak, düşük güç ve azaltılmış gecikmede daha iyi oyun performansı sağlaması bekleniyor.

RDNA, yüksek hızlı GDDR6 bellek ve PCIe 4.0 arayüzüne destek sunan yeni 7nm AMD Radeon RX 5700 serisi grafik kartlarını güçlendirecek.

Açılış konuşması sırasında Dr. Su, RDNA’nın gücünü ve yeni AMD Radeon RX 5700 serisi grafik kartlarından birini, Strange Brigade oyununu çalıştıran bir RTX 2070 grafik kartıyla aynı anda gösterdi. RX5700 serisi grafik kartı, 100~ FPS performansla rakibini yendi.12

AMD Radeon RX 5700 serisi grafik kartlarının Temmuz 2019’da piyasada olması bekleniyor. Daha fazla bilgi ise 10 Haziran 2019 Türkiye saati ile 13:00’da düzenlenecek olan AMD E3 canlı yayınında sunulacak.