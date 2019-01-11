AMD Ryzen 3 tanıtıldı! Yeni neler sunacak?
İşlemci dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan AMD, yeni nesil işlemcisi AMD Ryzen 3'ü resmen duyurdu. CES 2019'da ilk kez görücüye çıkan işlemci bakın ne özellikler sunacak?
ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok yeni teknolojiye ev sahipliği yapan CES 2019'a damga vuran ürünlerden biri de AMD'nin yeni nesil işlemci serisi AMD Ryzen 3 oldu. Bu yıl satışa sunulması beklenen yeni işlemciler 8 çekirdekli olacak ve 14 nm GlobalFoundries I/O kalıbı ile 7nm CPU entegre devre bloğuyla tasarlanacak.
Performans testlerine bakıldığında da AMD'nin Intel'den bir adım önde olduğu görülüyor. Öyle ki, Cinebench 15 testinde 130 W’lık güç tüketiminde 2023 puana ulaşabildiği gösterildi. Diğer taraftan Intel’in i9-9900K işlemcisi 2042 puana ulaştığında 180 W güç tüketmişti.
Güç tüketimi söz konusu olduğunda AMD Ryzen 3 serisi işlemcilerin Intel işlemcilere kıyasla daha iyi olduğu dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Radeon VII ekran kartı ve bir Ryzen 3 işlemci ile yapılan testlerde Forza Horizon 4 oyununda Full HD çözünürlükte 100 kare/saniye hızı elde edilmiş.
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