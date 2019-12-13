AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition yayınlandı

Tamamen yeniden tasarlanmış bir oyun uygulaması barındıran AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, kullanıcılara sunuldu. Yeni yazılım, içerisinde iyileştirilmiş performans ve hızlı oynanışa akıcılık getiren Radeon Boost özelliğini, eski oyunları modern monitörlere uyumlu hale sokan Tamsayı Görüntü Ölçekleme teknolojisini ve sevilen AMD Link mobil uygulaması, Radeon Görüntü Keskinleştirme ve Radeon Anti-Lag gibi özelliklere de önemli yenilikler getiriyor.

AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, kullanıcılara Radeon grafik donanımları konusunda oyun özellikleri ve ayarları, yayın hizmetleri ve dahası için tam kontrol sunan, yeniden tasarlanmış, modern bir oyun uygulaması barındırıyor. Oyuncular, oyun içerisindeyken bile aynı yazılım ara yüzünü kullanarak, tüm yazılım fonksiyonlarına a direkt olarak erişebiliyorlar. Bununla birlikte yeni kullanıcı profilleri, yazılımlarını hızlandırmak ve en iyi oyun deneyimleri için sistem ayarlarını düzenlemek için tek tıkla ulaşılabilen hazır ayarlarla birlikte hızlı ve kolay bir yol sunuyor.

Bu yeni Oyun Merkezi, kullanıcıların her oyun için farklı bir Radeon Software ayarı belirlemenizi, oyun ve performans istatistiklerini takip etmenizi sağlıyor. Bununla birlikte yeni ve tümleşik bir web tarayıcısıyla birlikte kullanıcılar, değerli oyun bilgileri, tam çözümler, Radeon grafik özellikleri için video rehberler ve dahasına, oyundan çıkmadan ulaşmalarını sağlıyor.

AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition oyunculara birçok yeni ve geliştirilmiş özellik sunuyor:

Radeon Boost – Dinamik olarak hızlı hareketli oyun sahnelerinde görüntü çözünürlüğünü azaltıp, kare oranları ve akıcılığı yükselterek, görüntü kalitesine en az etkiyle, ortalamada yüzde 23’e kadar performans artışı sağlıyor. Radeon Boost, birçok önde gelen oyun tarafından destekleniyor ve zamanla yeni oyunlarda bu listeye eklenecek.



AMD Link – Yeni masaüstü uygulamasının görünüm ve hissiyatıyla eşleşen, güncellenmiş bir ara yüze sahip olan AMD Link mobil uygulaması, kullanıcıların evlerinin dışında da evlerindeki yüksek kaliteli PC oynanışına sahip olmalarını, istedikleri yerden telefon veya tabletleriyle buna erişebilmelerini mümkün kılıyor.



Tamsayı Görüntü Ölçekleme – Ekrandaki görüntülerde yer alan bir pikselden dört ya da daha fazlaya kadarını ölçeklendiriyor, böylece performanstan ödün vermeden, yüksek PPI değerine sahip monitörlerde, klasik oyunların piksel görünümünü keskin bir şekilde sunuyor.



DirectML Medya Filtreleri – Görsel gürültü azaltma ve çözünürlük yükseltme filtreleri, fotoğraf ve video dosyalarını temizlemek için makine öğrenimini kullanır, böylece geleneksel gürültü engelleme ve çözünürlük artırma filtrelerinden daha iyi kalite alınır.



Radeon Görüntü Keskinleştirme ve Radeon Anti-Lag – Radeon Görüntü Keskinleştirme DX 9, DX 12 ve Vulkan oyunlarına ek olarak, DirectX 11 oyunlarına da destek veriyor. Ayrıca bu özellik, kullanıcıların keskinliğin seviyesini belirleme özelliğini de sağlıyor. Radeon Anti-Lag ise Radeon RX 5000 serisi öncesi grafik kartları için DX 9 oyunlarına destek sağlamaya başlıyor.