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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.10.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

ASUS AMD Radeon RX 5700 XT incelemesi

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ASUS AMD Radeon RX 5700 XT incelemesi

AMD, yeni ekran kartlarıyla dikkat çekiyor. 7nm üretim geometrisiyle hazırlanan, tamamen yeni RDNA mimarisini kullanan Navi GPU'sunun güç verdiği Radeon RX 5700 XT model ekran kartını masaya yatırdık; özelliklerini yakından inceledik.

AMD Radeon RX 5700 XT, serinin en güçlü modellerinin başında yer alıyor. Türkiye'de satışta olan ve oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği kartın donanımı bir yana tasarımı da oldukça dikkat çekici. Radeon RX 5700 XT, toplamda 40 işlem birimine sahip. 64 akış işlemcisinin de doğrulandığını düşündüğümüzde toplamda 2560 akış işlemcisine sahip olacağız diyebiliriz.  Navi GPU’su ayrıca 256 doku eşleme ünitesi (TMU) ve 64 vektör ünitesiyle (ROP) beraber geliyor.

Normalde 1605 MHz çalışma frekansına sahip olan RX 5700 XT‘de kullanılan Navi GPU’su, hızını oyunlarda 1755 MHz seviyesine otomatik olarak çıkartıyor. Boost frekansı ise 1905 MHz‘e kadar çıkabiliyor.

256 Bit bellek bant genişliğine sahip olan üründe ayrıca 8 GB GDDR6 video bellek de bulunuyor. Kart üzerinde 2 adet 8 pinli güç bağlantısına yer verilirken, toplam kart gücü ise 225W TBP olacak. Hem termal hem de görsel olarak yenilenen soğutucu, Vapor Chamber tabanlı yapıya sahip. 7 fazlı dijital VRM ünitesiyle beraber overclock severlere çok daha hassas güç ayarları ve daha yüksek gücü verebilecek olan ekran kartı, ayrıca soğutucuya eklenen aydınlatma detaylarıyla beraber hoş bir görünüme de sahip. 

ASUS AMD Radeon RX 5700 XT incelemesi

AMD Radeon RX 5700 ise, tahmin edebileceğiniz gibi XT modelinin daha az performans gösteren modeli. Yine Navi GPU’sunu kullanan ekran kartı, bazı birimlerin GPU tabanlı kapatılması ve frekansın da aşağı düşürülmesiyle beraber XT’den biraz daha az bir performans sergileyecek. 

XT modelindeki 40 işlem birimi, RX 5700 modelinde 36‘ya düşürülüyor. XT modeli 9. 75 TFLOPs güce ulaşabiliyorken, RX 5700 modeli ise 7.95 TFLOPs güce ulaşabiliyor. Toplamda 2304 akış işlemcisine sahip olan üründe 256 TMU ve 64 ROP birimi mevcut. TMU ve ROP birimleri açısından Navi GPU’su, iki modelde de aynı.

ASUS AMD Radeon RX 5700 XT incelemesi


Standart hızı 1465 MHz olan RX 5700’ün, oyun hızı ise 1625 MHz. Boost hızı ise 1725 MHz olacak. Yine 8 GB GDDR6 bellek ile gelen ekran kartı üzerinde 8 + 6 pinlik güç konnektörü bulunuyor. Ayrıca kartın TDP değeri 180W.

PCI Express 4.0 desteği sayesinde 16 GT/saniye iş hacmi sunuluyor ve PCI Express 3.0 ile kıyaslandığında iki katı bant genişliğine olanak tanınıyor. Bu sayede yeni nesil oyunculuğun ve içerik üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Radeon Medya Motoru sayesinde performans kaybı yaşamadan video izleyebilir ya da yayın yapabilirsiniz. H.264, H.265, VP9 (sadece çözme) codec desteği sunan RX 5700 serisi grafik kartları donanım hızlandırmasına sahip kodlama ve çözme yeteneklerine sahip.

144 Hz ve üzeri 4K HDR ya da 8K HDR çözünürlük sunan yeni nesil ekranlar için renk derinliği, çözünürlük, yüksek FPS ve yenileme hızları sunabilecek DisplayPort 1.4 ve Display Stream Compression desteği bulunuyor.

Ürünün fiyatı ise yaklaşık 2800 TL.

AMD Radeon 5700 XT ve 5700 karşılaştırma tablosu

 AMD Radeon 5700 XT
MimariNaviNavi
Üretim7 nm7 nm
Transistör Sayısı10.3 milyar10.3 milyar
Yonga Boyutu251 mm2251 mm2
İşlem Üniteleri4036
İşlem Gücü9.75 TFLOP7.95 TFLOP
GDDR6 Bellek8 GB8 GB
Bant Genişliği448 GB/s448 GB/s
Bellek Arayüzü256-bit256-bit
Maksimum Frekans1905 MHz1725 MHz
Oyun Frekansı1755 MHz1625 MHz
Taban Frekans1605 MHz1465 MHz
Güç Tüketimi225 W185 W
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