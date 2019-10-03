ASUS AMD Radeon RX 5700 XT incelemesi

AMD Radeon RX 5700 XT, serinin en güçlü modellerinin başında yer alıyor. Türkiye'de satışta olan ve oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği kartın donanımı bir yana tasarımı da oldukça dikkat çekici. Radeon RX 5700 XT, toplamda 40 işlem birimine sahip. 64 akış işlemcisinin de doğrulandığını düşündüğümüzde toplamda 2560 akış işlemcisine sahip olacağız diyebiliriz. Navi GPU’su ayrıca 256 doku eşleme ünitesi (TMU) ve 64 vektör ünitesiyle (ROP) beraber geliyor.

Normalde 1605 MHz çalışma frekansına sahip olan RX 5700 XT‘de kullanılan Navi GPU’su, hızını oyunlarda 1755 MHz seviyesine otomatik olarak çıkartıyor. Boost frekansı ise 1905 MHz‘e kadar çıkabiliyor.

256 Bit bellek bant genişliğine sahip olan üründe ayrıca 8 GB GDDR6 video bellek de bulunuyor. Kart üzerinde 2 adet 8 pinli güç bağlantısına yer verilirken, toplam kart gücü ise 225W TBP olacak. Hem termal hem de görsel olarak yenilenen soğutucu, Vapor Chamber tabanlı yapıya sahip. 7 fazlı dijital VRM ünitesiyle beraber overclock severlere çok daha hassas güç ayarları ve daha yüksek gücü verebilecek olan ekran kartı, ayrıca soğutucuya eklenen aydınlatma detaylarıyla beraber hoş bir görünüme de sahip.





AMD Radeon RX 5700 ise, tahmin edebileceğiniz gibi XT modelinin daha az performans gösteren modeli. Yine Navi GPU’sunu kullanan ekran kartı, bazı birimlerin GPU tabanlı kapatılması ve frekansın da aşağı düşürülmesiyle beraber XT’den biraz daha az bir performans sergileyecek.

XT modelindeki 40 işlem birimi, RX 5700 modelinde 36‘ya düşürülüyor. XT modeli 9. 75 TFLOPs güce ulaşabiliyorken, RX 5700 modeli ise 7.95 TFLOPs güce ulaşabiliyor. Toplamda 2304 akış işlemcisine sahip olan üründe 256 TMU ve 64 ROP birimi mevcut. TMU ve ROP birimleri açısından Navi GPU’su, iki modelde de aynı.







Standart hızı 1465 MHz olan RX 5700’ün, oyun hızı ise 1625 MHz. Boost hızı ise 1725 MHz olacak. Yine 8 GB GDDR6 bellek ile gelen ekran kartı üzerinde 8 + 6 pinlik güç konnektörü bulunuyor. Ayrıca kartın TDP değeri 180W.



PCI Express 4.0 desteği sayesinde 16 GT/saniye iş hacmi sunuluyor ve PCI Express 3.0 ile kıyaslandığında iki katı bant genişliğine olanak tanınıyor. Bu sayede yeni nesil oyunculuğun ve içerik üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Radeon Medya Motoru sayesinde performans kaybı yaşamadan video izleyebilir ya da yayın yapabilirsiniz. H.264, H.265, VP9 (sadece çözme) codec desteği sunan RX 5700 serisi grafik kartları donanım hızlandırmasına sahip kodlama ve çözme yeteneklerine sahip.

144 Hz ve üzeri 4K HDR ya da 8K HDR çözünürlük sunan yeni nesil ekranlar için renk derinliği, çözünürlük, yüksek FPS ve yenileme hızları sunabilecek DisplayPort 1.4 ve Display Stream Compression desteği bulunuyor.



Ürünün fiyatı ise yaklaşık 2800 TL.



AMD Radeon 5700 XT ve 5700 karşılaştırma tablosu