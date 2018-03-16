AMD işlemcilerde güvenlik tehlikesi

Bilindiği gibi son dönemde iki teknoloji devi AMD ve Intel, işlemcilerde ortaya çıkan güvenlik açıklarıyla mücadele ediyor. Bu kez de AMD Ryzen ile güvenlik radarına yakalanmış durumda.

İsrailli güvenlik şirketi CTS Labs, piyasada mevcut AMD işlemcilerini etkileyen bir dizi zafiyeti açıklayan bir rapor yayınladı. Bu raporda yayınlanan 13 güvenlik açığının, şu anda piyasada bulunan Ryzen ve Ryzen Pro ürünlerini ve AMD tarafından yapılan EPYC sunucu işlemcilerini etkilediği iddia ediliyor.

Elbette birçok güvenlik zafiyetinde görüldüğü gibi bu açıklar, teorik olarak bilgisayar korsanlarının kişisel verilere erişebileceğini, kullanıcıların hassas verilerini elde edebileceğini, kötü amaçlı kullanımda bulabileceklerini gösteriyor. CTS Labs da yayınladığı raporda bu konuya dikkat çekmiş durumda.

AMD cevap vermekte gecikmedi

CTS Labs tarafından hazırlanan rapor, şu anda bahsi geçen konunun detaylarına kısıtlı olarak ışık tutuyor. Ancak bu raporun "kısıtlı" olarak yayınlamasının amacı, AMD'ye süre tanımak olduğu söyleniyor. Güvenlik şirketi, sorun önümüzdeki 24 saat içinde AMD tarafından çözülmezse, güvenlik açığının tüm ayrıntılarını paylaşacak.

Elbette AMD bu durumdan rahatsız. CTS Labs'in bu tutumunu eleştiren şirket, araştırma için yeterli süre verilmeden bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasını yanlış bulduğunu açıkladı. AMD, elbette şimdilik konuyu araştırmaya başlamış durumda. Sorunun kaynağını tespit etmek için analiz işlemlerini başlatan AMD, bakalım 24 saat süre içinde nasıl bir sonuca ulaşacak.



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