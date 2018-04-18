AMD ikinci nesil Ryzen işlemcilerini ortaya çıkardı
Uzun zamandır sızıntılar ile gündeme gelen AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemcisi tanıtıldı. İşte özellikleri...
Geçtiğimiz yıl çıkardığı Ryzen işlemci ile AMD, masaüstü bilgisayarlarda oldukça büyük bir başarı elde etmişti. Bu başarıyı devam ettirmek için firma yeni nesil işlemcisini duyurdu. Ryzen 7 2700X isimli işlemci, sekiz çekirdekten oluşuyor. 3,7 GHz'lik saat hızına sahip olan işlemci makmimum 4,3 GHz hızına çıkıyor.
Bu hız 1800X'den daha fazla. Ayrıca 1800 X modeli 499 dolar iken Ryzen 7 2700X modeli 329 dolardan satışa sunulacak. Ayrıca bu işlemcide AMD Wraith soğutma ünitesi de bulunuyor. Bu işlemcinin altında Ryzen 5 2600X ve 2600 işlemcilerde konumlandırılmış. Bunlardan 2600X olanı 229 dolar, 2600 olanı ise 199 dolardan satışa sunulacak.
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