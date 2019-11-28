AMD, Avrupa CPU Tercihi araştırmasında ipi göğüsleyen isim oldu
Avrupa Donanım Birliği (EHA) tarafından yapılan bağımsız bir araştırmaya göre, araştırmaya katılanların yüzde 60’ı AMD’yi tercih edeceklerini belirttiler.
10 binin üzerinde katılımcıyla yapılan araştırmada, farklı türde sorular katılımcılara yöneltildi. Sorularda yer alan “Sıradaki masaüstü işlemcinizi hangi markadan tercih edersiniz?” sorusuna, %60’ın üzerinde AMD cevabı verildi. 2018 yılında yine EHA’nın yaptığı araştırmada bu oran %40 olmuştu. 2019 yılının Mayıs ayında yapılan daha büyük katılıma sahip bir araştırmada ise bu oran %50 olarak belirlenmişti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EHA başkanı Koen Crijns şunları söyledi:
“Tercih oranının %50’den %60’a birkaç ay içerisinde yükselmesi, AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen masaüstü işlemcisinin piyasaya sürülmesiyle açıklanabilir. Ryzen 3000 sadece çoklu iş yüklerinde iyi performans sunuyor, ayrıca PC oyunları gibi daha hafif iş parçacığı kullanan görevlerde de daha yüksek performans sağlıyor. Mayıs ayında takipçilerimizin %19’u AMD grafik kartlarını tercih ediyordu. Şimdi ise bu oran %23’e kadar çıktı. En yeni anketimize göre de AMD grafik kartlarını tercih edenler, bunları AMD işlemcilerle eşleştiriyorlar. Intel işlemci kullananların sadece %2.9’u AMD grafik kartı kullanıyor.”
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