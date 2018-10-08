Amazon'un patronu Jeff Bezos saniyede ne kadar kazanıyor?
Dünyanın en büyük alışveriş platformu Amazon'un Patronu Jeff Bezos dünyanın en zengin ismi. Peki Bezos saniyede ne kadar kazanıyor dersiniz?
Amazon şirketi saat başı asgari ücretini 15 dolara çıkarmayı planlıyor. Bu fiyat ABD'deki federal asgari ücretinin (7.25 dolar) iki katından fazla. Amazon'un verdiği yıllık ücret ise 28.466 dolar. Şirket sahibi Bezos'un servetinin büyük bir kısmı ise zamanla değişebilen Amazon stoğuna bağlı.
Ünlü iş adamı saniyede 2.489 dolar, dakikada 149.354 dolari saatte ise 8.961.187 dolar kazanıyor. Bu rakam Amazon çalışanlarının yıllık 28.466 dolarlık ücretinden yaklaşık 315 kat daha fazla.
Diğer rakamlara göre Bezos'un günlük kazancı 215.068.493 dolar, haftalık kazancı 1.509.615.384 dolar, aylık kazancı ise 6 milyar 541 milyon 666 bin 666 dolar olarak gözüküyor.
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