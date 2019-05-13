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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
13.05.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Amazon'un patronu Jeff Bezos, Ay'a inmesi planlanan aracı tanıttı

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Amazon'un patronu Jeff Bezos, Ay'a inmesi planlanan aracı tanıttı

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, bugün maketini sunduğu Blue Moon (Mavi Ay) adlı uzay aracının 2024 yılında Ay'ın güney kutbuna astronot indirebileceğini söylüyor.

İnsansız ve yeniden kullanılabilen Blue Moon ay aracının daha sonra uzayda bilimsel araştırmalar sürdürebilmek için gerekli teçhizat, uydu ve yüzey araçları yerleştirmeyi sürdürmesi öngörülüyor.

Tasarımı tanıtılan araçta BE-7 adı verilen, 4 bin 535 kg itiş gücünde yeni bir motor olacak.

Bezos, "Artık Ay'a yeniden gitmenin, hem de kalmak üzere gitmenin zamanı geldi" diyor.

Aynı zamanda dünyanın en zengin kişisi ünvanına da sahip olan Bezos, Washington'daki bir fuar alanında, NASA'dan yetkililer ve muhtemel müşterilerden oluşan bir topluluğa, uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in Ay ile ilgili hedeflerini anlattı.

Blue Moon adlı Ay aracında Dünya'dan Ay'a gitmeye yetecek yakıt olacak.

Projeye göre Blue Moon, Ay yüzeyine insanlar ve techizatı indirdikten sonra, kendi kendine hareket ederek Ay yüzeyinde dolaşacak dört araç konuşlandırabilecek ve Ay yörüngesine uydular yerleştirebilecek.

Araç dünyadan fırlatıldığında yakıtı ve füze motoruyla birlikte 15 tona yakın ağırlıkta olacak Ay'a ulaştığında bu ağırlığı neredeyse 3 tona inecek.

Blue Moon'un Ay'ın, kraterlerinde buz kütleleri olduğu keşfedilen güney kutbuna inmesi hedefleniyor.

Bu buzdan elde edilecek suyun ayrıştırılması yoluyla hidrojen üretilerek, bunun, uzay aracının güneş sistemi içindeki yeni görevlerini sürdürmesi için gerekli yakıta dünüştürülebileceği öngörülüyor.

Trump yönetimi Mart ayında, Amerikalı astronotların 2024 yılı sonuna kadar Ay'a geri dönmesinin hedeflendiğini duyurmuştu.

Bezos, Blue Origin'in Trump'un verdiği tarihte Ay seyahatine hazır olacağını çünkü aslında uzay aracını tasarlamaya, 3 yıl önce 2016 yılında başladıklarını da söyledi.

Bezos, Ay'a inişin, insanların uzayda yaşayıp çalışabileceği bir gelecek vizyonunun ilk adımı olduğunu düşünüyor.

"Uzayda ilginç şeyler yapabilmenin fiyatı şu anda çok yüksek, çünkü alt yapı yok" diyor.

Bezos, vizyonunu anlatmak için, Princeton Üniversitesinden fizikçi Gerard O'Neal tarafından geliştirilenlere benzer, insanları, hayvanları ve bitkileriyle kendine yeterli yaşam ortamına sahip uzay yerleşimleri tasarımları içeren fotoğraflar da gösterdi.

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