Amazon'un patfonu Jeff Bezos eşinden boşanıyor
Amazon'un patronu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, eşi MacKenzie ile 25 yıllık evliliklerini noktalamaya hazırlanıyor.
Amazon'un patronu 54 yaşındaki Jeff Bezos, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu. Çift, Twitter'dan yaptığı ortak açıklamada uzun bir sevgi arayışının ardından boşanmaya ve arkadaş olarak ilişkilerini sürdürmeye karar verdiklerini belirtti. Yine aynı açıklamada birbirlerini buldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini dile getiren çift, evliyken müthiş bir hayatlarının olduğunu, bundan sonra da iyi bir aile ve iyi bir dost olarak kalacaklarını kaydetti.
Çiftin biri evlatlık olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. 25 yıl önce kurulan Amazon, geçtiğimiz günlerde Microsoft'u geride bırakmasıyla dünyanın en değerli halka açık şirketi olmuştu.
137 milyar dolarlık servete tek başına sahip olan Bezos, aynı zamanda The Testing of Luther Albright ve Traps romanlarının da yazarı.
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