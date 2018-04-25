Amazon'dan Alexa ile çalışan ev robotu
Akıllı ev ürünleri konusunda çalışmalarını devam ettiren Amazon'un şimdi ise Alexa ile çalışan bir ev robotu üzerine çalıştığı ortaya çıktı.
Bloomerg'in haberine göre robot, Amazon'un daha önce Kindle ve Echo gibi ürünlerini geliştiren Lab126 tarafından geliştiriliyor. Kullanıcıları ev içinde takip ederek onlara işlerinde yardımcı olacak robotta, Amazon'un akıllı hoparlörü Echo'nun da bulunması bekleniyor. Ayrıca robotun etrafı algılayabilmesi için bilgisayar görüş yazılımlarına ve kameraya sahip olacağı da düşünülüyor. Ayrıca robot Alexa ile çalışacak. Bu sayede Amazon'un dijital asistanı insanların gözünde kişisel bir görünüm almış olacak.
2019 yılında prototiplerinin testlerine başlanılacağı düşünülen ürünün, diğer Amazon akıllı ev aletleri ile bağlantılı olacağı tahmin ediliyor. Wi-Fi bağlı cihazları kontrol etme, ışıkları açma kapama gibi özelliklerinin bulunacağını düşünülen ürünün, çocuklar için bazı oyunları da barındıracağı yönünde iddialar yer alıyor. Bu ürünü LG'nin Hub isimli robotuna benzetebilirsiniz.
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