Amazon yaptı, 100 milyon fazla satmayı başardı
Dünyanın en büyük online alışveriş platformu Amazon'un sesli asistanı Alexa, ciddi bir satış hacmi yakaladı ve 100 milyon rakamını devirmeyi başardı.
Amazon'un sesli asistan yüklü cihazlarına olan ilgi giderek artıyor. Amazon'un cihazlardan sorumlu yöneticisi olan David Limp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bugüne dek 100 milyondan fazla Alexa sesli asistan yüklü cihaz sattıklarını duyurdu. İndirime girdiğinde fiyatı 20 dolara kadar düşen Echo Dot ise Amazon'un en popüler Alexa cihazı olma özelliği taşıyor.
Amazon'un uzun vadede en büyük planı, hemen her eşyayı 'akıllandırmak' ve Alexa ile uyumlu hale getirmek. Hoparlörlerle başlayan bu akım mikrodalga fırına ve hatta duvar saatine doğru gidecek.
Google Asistan ve Siri ile ciddi bir rekabet içinde olan Amazon Alexa teknoloji ürünlerin Türkiye'de satışının yapılmadığını da belirtelim.
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