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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
18.07.2018 - 06:30, Son Güncelleme:

Amazon Prime Day nedir? Teknik sorunlarla başladı

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Amazon Prime Day nedir? Teknik sorunlarla başladı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği "Prime Day" bu yıl teknik sorunlarla başladı.

Amazon'un her yıl "Prime" üyelerine milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" dün ABD'nin doğu bölgesi yerel saatine göre 15.00'te (TSİ 22.00) başladı. 

"Prime Day"in başlamasıyla Amazon'un sitesinde teknik sorunlar yaşanırken, kullanıcılar siteye erişimde güçlük çekti. 

Amazon'un internet sitesinin açılmasında sorunlar yaşanırken, bazı tüketiciler satın almak istedikleri indirimli ürünlere ulaşamadıklarını bildirdi.

Kullanıcılar yaşadıkları sıkıntıları Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine taşırken, teknik sorun doğu bölgesi yerel saatine göre 22.00'ye (TSİ 05.00) kadar devam etti. 

Amazon, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı müşteriler alışverişte güçlük yaşıyor. Bu sorunu hızlıca çözmek için çalışıyoruz. Prime Day'in ABD'deki ilk saatinde, geçen senenin aynı dönemine göre müşteriler daha çok ürün sipariş etti." ifadelerine yer verildi. 

- Satışların 3,4 milyar dolar olması öngörülüyor

Şirket, geçen yıl 30 saat süren "Prime Day"de yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yaparken, bu yıl "Prime Day" ise 36 saat sürecek. 

ABD'li analiz firması Coresight Research'e göre, bu yıl satışların geçen yıla göre yüzde 42 artarak 3,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. 

Amazon, geçen yılki "Prime Day"de bir önceki yıla göre satışların yüzde 60, kullanıcı sayısının da yüzde 50 oranında artış gösterdiğini bildirmişti. 

Şirket, nisan ayında, dünya genelindeki "Prime" üyesi kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını duyurmuştu. 

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