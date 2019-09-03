Amazon orman yangınına dikkat çeken Chrome eklentisi
Amazon ormanlarında süregelen ve dünyayı kahreden yangına dikkat çekmek için iki Brezilyalı yazılım geliştiricisi, Chrome bünyesinde bir eklenti hazırladı. Amazon Is Burning ismini taşıyan bu eklentiyi kurduğunuzda Amazon'un internet sitesine girince alev efektleri sizi karşılıyor.
Dünyanın akciğeri olarak da bilinen Amazon ormanlarının alev almasıyla bölgede yaşan canlılar için büyük risk ortaya çıkarken, buna dikkat çekmek isteyen iki yazılım geliştiricisi ise ilginç bir Chrome eklentisini hayata geçirdi. Amazon Is Burning ismini taşıyan bu özel Chrome eklentisi, alışveriş sitesi Amazon'u ziyaret ettiğinizde alev efektlerinin ortaya çıkmasına yol açıyor.
Söz konusu Google Chrome eklentisinin oluşturulmasının altında yatan sebepse yardım toplamak. Geliştiriciler eklentiye ekledikleri bir butonla kullanıcıları, bağımsız bir yardım kuruluşu olan "Rainforest Trust"a yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar, diledikleri tutarda bağış yaparak akciğerlerimizin yeniden eski haline dönmesi için katkı sağlamış oluyorlar.
Amazon Yağmur Ormanları için bağışta bulunmak isterseniz, bu internet sitesine göz atabilirsiniz.
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